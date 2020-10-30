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ألونسو يختبر سيارة رينو للفورمولا واحد في البحرين

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ألونسو يختبر سيارة رينو للفورمولا واحد في البحرين

سيُواصل فرناندو ألونسو برنامج اختباراته في الفورمولا واحد مع رينو في الأسبوع المقبل عندم يجلس خلف مقود سيارة 2018 على حلبة البحرين الدوليّة.

يُواصل الإسباني تحضيراته المكثّفة للعودة إلى عالم الجائزة الكبرى في 2021 مع رينو، وذلك بعد أن توصّل إلى صفقة لتعويض دانيال ريكاردو.

وأكمل بطل العالم مرّتين حصص محاكاة وأكمل يوم تصوير ترويجي – محدود بـ 100 كلم – على متن سيارة رينو الحاليّة في برشلونة في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، ويتّجه للتواجد مع الفريق في إيمولا نهاية الأسبوع الحالي.

وفي حين أنّ رينو تضغط من أجل السماح لألونسو بالانضمام إلى تجارب السائقين اليافعين في أبوظبي، فإنّها تسعى أيضاً وراء فرص أخرى من أجل مساعدته على رفع سرعته.

وأعلنت رينو صباح الجمعة أنّ ألونسو سينضمّ إلى برنامج اختبارات في يومين في البحرين.

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وجاء في تغريدة من قبل الفريق: "الخطوة المقبلة في رحلة عودة ألونسو إلى الفورمولا واحد: يومان على متن سيارة آر.اس18 في البحرين في الأسبوع المقبل. 4 و5 نوفمبر".

وتأتي التجارب في ظلّ خوض رينو لتجارب هذا الأسبوع مع أعضاء أكاديميّتها لليافعين في البحرين، لهذا مدّدت بقاءها هناك على الحلبة إلى الأسبوع المقبل.

واعترف ألونسو بعد قيادته لسيارة 2020 بأنّه يحتاج لإرجاع نفسه إلى مستوى السرعة العالي الذي تفرضه سيارات الفورمولا واحد، وذلك كون آخر مشاركة تنافسيّة له تعود إلى نهاية موسم 2018.

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