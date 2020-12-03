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ألونسو يحصل على موافقة "فيا" للمشاركة في تجارب أبوظبي

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ألونسو يحصل على موافقة "فيا" للمشاركة في تجارب أبوظبي

يواصل فرناندو ألونسو استعداداته للعودة إلى الفورمولا واحد مع فريق رينو الموسم المقبل، حيث سيخوض تجارب أبوظبي التي تكون مخصصة عادة "للناشئين"، والتي تلي السباق الختامي.

فُتحت الأبوات أمام مشاركة بطل العالم السابق في التجارب، وذلك بموافقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وذلك ما أثار غضب بعض المنافسين الذين يعتقدون أن رينو ستحظى بأفضلية واضحة مع سائقها المستقبلي.

وكان من المفترض في البداية إقامة تجارب أبوظبي مع إطارات 18 إنشاً وسيارات معدّلة، حيث تستعد جميع الفرق لموسم 2021 المقبل.

لكن ومع تغيير القوانين وتأجيل الحزمة الجديدة حتى 2022، وأرادت الفرق في البداية إلغاء التجارب لخفض النفقات، لكنها لاحقاً وافقت على منح فرصة للناشئين.

وتم تعديل القوانين الرياضية للسماح للفرق بمشاركة سيارتين ضمن التجارب الاختيارية مع سائقين ناشئين.

ونصت القوانين كذلك على ضرورة حصول السائق على رخصة "إيه" العالمية وإلا سيضطر للحصول على موافقة "فيا"، وألا يكون كذلك قد شارك بأكثر من سباقي فورمولا واحد في مسيرته المهنية.

وقرر فريقا مكلارين وريسينغ بوينت عدم المشاركة في هذه التجارب لعدم وجود سائقين ناشئين لديهما.

لكن، بدأت رينو ومنذ التوقيع مع ألونسو، بالضغط للسماح له بالمشاركة في تجارب أبوظبي، بناءً على فكرة أنه كان خارج البطولة منذ عامَين.

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ولم يكمل الإسباني سوى 100 كيلومتر فقط خلال يوم التصوير في برشلونة على متن السيارة الحالية، إلى جانب تجارب مكثفة مع سيارة بمواصفات 2018 على عدة حلبات.

وعارضت عدة فرق مثل مكلارين، فيراري وريسينغ بوينت مشاركة ألونسو في تجارب الناشئين على حلبة أبوظبي.

حيث ترى تلك الفرق أن مثل ذلك سيسمح لفريق رينو بالحصول على أفضلية واضحة في تطوير السيارة خلال الفترة الشتوية.

لكن سيريل أبيتبول مدير فريق رينو، عبّر عن أمله بأن تنظر "فيا" للمسألة بحيادية.

حيث أكد مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد رسمياً أن التجارب مفتوحة كذلك أمام السائقين الذين لم يشاركوا في 2020، وفقاً لما تنصّ عليه عبارة "تحت موافقة ’فيا’" ضمن القوانين الرياضية.

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وبناءً على هذا التأويل، فمن المتوقع أن تجلب ريد بُل، سيباستيان بويمي للمشاركة على متن إحدى سيارتيها، بينما سيشارك روبرت كوبتسا مع ألفا روميو.

ومن المتوقع كذلك أن يشارك جاك أيتكن - الذي قد يشار للمرة الثانية مع ويليامز في حال لم يتمكن لويس هاميلتون من العودة للمشاركة في أبوظبي.

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