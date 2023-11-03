ألونسو يحذّر من "عواقب" جراء الشائعات المتواصلة حوله
قال فرناندو ألونسو أنه ستكون هناك "عواقب" لأولئك الذين ينشرون شائعات كاذبة حول إمكانية سعيه للخروج من فريق أستون مارتن للفورمولا واحد.
تناقلت قنوات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أخباراً مفادها أن ألونسو إما سينتقل إلى ريد بُل أو سيعتزل.
وهذا ما تصاعد أكثر بعد أن نشر الصحفي الإسباني ألبرت فابريغا منشوراً على منصة "اكس" ألمح فيه إلى وجود قصة كبيرة تجري في بادوك البطولة.
وبينما لم يُفصح فابريغا عن أية تفاصيل، لكن ذلك أشعل جدلاً إضافية حيال إمكانية تغيير كبير في سوق السائقين يشمل ألونسو.
لكن ومع نفي أية خطة للقيادة مع فريق آخر عدا أستون مارتن، عبر ألونسو بوضوح قبيل جائزة البرازيل الكبرى عن عدم سروره من تلك التكهنات.
فقال: "إنها مجرد شائعات، شائعات اعتيادية تنتشر في البادوك من أشخاص يحاولون الحصول على بعض التسلية وجذب المزيد من المتابعين وغير ذلك من هذه الأمور".
وأكمل: "لكنني لست تلك ضمن اللعبة".
كما كشف ألونسو أن بعضاً من تلك التكهنات غير صحيح مفصحاً عن وجهة نظره المحبطة إزاء ذلك.
فقال خلال مؤتمر صحفي: "أنا لست أستمتع بما يجري، أتفهم أنكم جميعاً صحفيون، أناس مهنيون، لكن هذه المسألة تحصل في الفورمولا واحد منذ سنوات كثيرة".
وتابع: "أنت تكسب احترامك بنفسك، وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر. لذا، جميع تلك الشائعات تصدر من أناس ليسوا في هذه الغرفة".
وأردف: "هدف الشائعات هو التسلية وأنا أعتقد أنها ليست مضحكة أو مسلية على الإطلاق".
وبينما شرح ألونسو بأنه غير مسرور من الشائعات التي ربطته بفريق ريد بُل أو أنه لا يثق بفريقه، لكنه أشار إلى أنها قد تؤدي للتشكيك بولائه.
فقال: "بالطبع، هذا ما يحصل. لكنني سأضمن وجود عواقب (ضد ما يجري)".
وامتنع الإسباني عن الإدلاء بمزيد من التفسيرات حول ما يعنيه بذلك.
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