ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم

أنهت أستون مارتن التكهنات حيال مستقبل بطل العالم مرتين، عبر الإعلان عن عقد جديد لعدة مواسم يربط الإسباني المخضرم مع فريق سيلفرستون حتى نهاية 2026.

وكان عقد ألونسو ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث ظهرت الكثير من التكهنات التي ربطته بفريقي ريد بُل ومرسيدس خاصة مع تداعيات انتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري على سوق السائقين.

لكن بدأت أولى قطع الأحجية تُحل، مع إعلان أستون مارتن بقاء ألونسو لعدة مواسم.

حيث قال مايك كراك مدير الفريق: "تأمين تواجد فرناندو مع أستون مارتن على المدى الطويل، لهو خبر رائع".

وأكمل: "لقد بنينا علاقة عمل قوية خلال الأشهر 18 الأخيرة ونحن نتشارك التصميم نفسه إزاء نجاح المشروع".

وأردف: "كنا ضمن نقاش مستمر خلال الأشهر الأخيرة، وكان فرناندو صادقاً في كلامه: حين يقرر مواصلة التسابق، فسيتكلم معنا أولاً".

وأضاف: "لقد أظهر فرناندو أنه يثق بنا، ونحن نثق به".

واسترسل: "فرناندو متعطش للنجاحات ويقود أفضل من أي وقت مضى، وهو يمتلك لياقة بدنية أفضل من أي وقت مضى، وهو مصمم بالكامل على تحويل أستون مارتن إلى قوة تنافسية".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويعني العقد الجديد أن ألونسو سيبقى مع أستون مارتن في أول موسم ضمن حقبة القوانين الجديدة التي تنطلق في 2026 حيث سيستعين الفريق بمحركات هوندا.

وذلك يعني كذلك أن مشاكل ألونسو السابقة مع المصنع الياباني قد باتت من الماضي.

"الاتفاق لعدة مواسم مع ألونسو يضعنا في 2026 حين سنبدأ العمل مع وحدات الطاقة من هوندا" قال كراك.

وأكمل: "نتطلع قدماً نحو المزيد من الذكريات والإنجازات والنجاحات معاً".