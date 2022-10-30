ألونسو: يجب التوقّف عن وضع الجماهير في مواجهة بعضها البعض على وسائل التواصل

ضمن حوارٍ له مع صحيفة التيليغراف الهولندية والذي نُشر يوم أمس السبت، تحدث بطل العالم مرتين ألونسو عن زميله السابق هاميلتون وبطل الفورمولا واحد الحالي ماكس فيرستابن ضمن الحديث عن منصة التتويج في قطر العام الماضي.

وقال ألونسو أن فيرستابن قدّم "أداء أفضل" من هاميلتون العام الماضي، واستحق أن يكون بطلًا لموسم 2021.

فقال: "لديّ كذلك الكثير من الاحترام تجاه لويس. لكن المسألة تكون مختلفة عندما تفوز بسبعة ألقاب ومنافسك الوحيد هو زميلك في الفريق".

وأضاف: "ومن ثم أعتقد بأن البطولة تكون أكثر قيمة عندما يكون لديك ألقابًا أقل لكنك نافست في مواجهة سائقين آخرين مع سيارة مُكافئة وربما أفضل".

لكن وبعد أن تم تداول تلك التعليقات على نطاق واسع بعناوين مثل أن ألونسو يعتبر لقبَي فيرستابن قيّمَين أكثر من ألقاب هاميلتون، عمد الإسباني إلى توتير ليوضح تعليقاته.

حيث غرّد قائلًا: "من جديد .. رجاءً، كل الألقاب مذهلة ومُستحقة جدًا ومُلهمة. لا يمكن أن تُقارن ببعضها البعض، دعونا نستمتع بالأبطال والأساطير في عصرنا الحالي. لقد سئمت من البحث المتواصل عن العناوين الجذابة. دعونا نستمتع بهؤلاء الأبطال".

وتسببت تلك التعليقات وتلك التغريدة بنقاشات حادة بين المشجعين على وسائل التواصل، لكن ألونسو أوضح رغبته بأن يحاول المساعدة في جعل وسائل التواصل مكانًا أفضل عبر توضيح تعليقاته.

فقال: "علينا جميعًا أن نتعاون في ذلك. نحن بحاجة للتوقف عن وضع المشجعين في مواجهة بعضهم البعض. نحن نتواجد في ذات العالم الرياضي. لدينا أبطال رائعون، رياضيون رائعون، ونحاول أن نستمتع بهذا العصر الجميل".

وكان ألونسو قد أشار في حواره كذلك إلى أنه لم ينافس زميله في رينو جيانكارلو فيسيكيللا على لقبيه في 2005 و2006، وكذلك فيرستابن لم ينافس في مواجهة سيرجيو بيريز أو زميله السابق أليكس ألبون ليفوز بالسباقات وبطولتيه.

فقال: "لكن (مايكل) شوماخر تحديدًا نافس في مواجهة زميله روبينز باريكيلو ليكون بطلًا لـ 5 مرات متتالية، وهاميلتون كذلك نافس نيكو روزبرغ وفالتيري بوتاس".