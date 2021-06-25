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ألونسو يُثني على تغييرات حلبة أبوظبي التي ستكون "ممتعة" للسائقين

يرى فرناندو ألونسو أن التغيرات على حلبة أبوظبي للفورمولا واحد ستعمل على تحسين التجاوزات وستكون "ممتعة" للسائقين.

ألونسو يُثني على تغييرات حلبة أبوظبي التي ستكون "ممتعة" للسائقين

كشف مدراء حلبة ياس مارينا يوم أمس الخميس عن تغييرات مكثفة للحلبة استعداداً لجولة هذا الموسم.

وبعد نسخة 2020 التي لم تشهد الكثير من التجاوزات، عمل القائمون على حلبة مرسى ياس بجهد لتعديل المسار في ثلاث مناطق بارزة:

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  • عند منطقة المنعطف الضيّق التي سيتمّ فيها التخلّي عن المنعطف المزدوج الذي يسبقه، كما سيُصبح عرض المسار أكبر في تلك المنطقة من أجل توفير العديد من خطوط التسابق المختلفة وبالتالي زيادة فرص التجاوز.
  • عند نهاية الخطّ المستقيم الخلفي الثاني، فإنّ الجزء الضيّق المتعرّج سيتمّ التخلي عنه كذلك بالكامل وتعويضه بمنعطف مائلٍ عريض عالي السرعة.
  • عند منطقة الفندق من خلال توسيع المنعطفات هناك من أجل جعلها أسرع ومنسابة أكثر.

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ويعلم ألونسو جيداً مدى صعوبة التجاوز في السابق على الحلبة قبل التعديلات، حيث خسر معركة لقب 2010 عندما علق خلف سائق رينو حينها فيتالي بيتروف لفترة من الوقت بينما اقتنص سيباستيان فيتيل الفوز واللقب.

حيث قال: "رأيت خطة التعديلات وأعتقد أنها جيدة. على الأقل إنهم يحاولون، ويعملون على ضمان تقديم نوعية عرض جيدة. لذا أنا مسرور من الفكرة".

وأكمل: "أعتقد أنها ستكون أفضل، على الأقل ستكون مختلفة بالنسبة لنا جميعاً. لذا ستكون هناك تلك اللحظة الأولى: المتعة عندما تخرج إلى التجارب الحرة مع شكل جديد للمسار. هناك على الدوام بعض الأمور الجديدة التي تحاول القيام بها. وذلك أمر جيد حقاً".

وتابع: "كما أنها ستصبح أفضل لناحية التجاوزات. إذاً لمَ لا؟".

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يشار إلى أن العمل على التغييرات سيبدأ في الصيف ومن المتوقع أن ينتهي قبل موعد الجولة في شهر ديسمبر/كانون الأول، بوقت كافٍ.

وقدّر منظمو جولة أبوظبي أن سرعة دخول المنعطف الجديد ستزيد عن 250 كيلومتراً في الساعة.

حيث قال روس برون المدير الرياضي لدى البطولة في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن جميعاً ندعم قرارات تحسين المسارات، مع السعي لتعزيز فرص التجاوز".

وأردف: "هذا ما حصل في أبوظبي، وذلك أمر جيد للمنافسين والمشاهدين معاً".

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