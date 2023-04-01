ألونسو يُثني على "أفضل تصفيات" في 2023 رغم تفوق مرسيدس 

مع خروج بيريز من القسم الأول للتصفيات بسبب مشكلة في المكابح، باتت الفرصة سانحة أمام فرناندو ألونسو لمحاولة التأهل في صف الانطلاق الأول إلى جانب المرشّح الأقوى ماكس فيرستابن الذي أحرز قطب الانطلاق الأول.

لكن خلف بطل العالم، تأهل ثنائي مرسيدس، جورج راسل ولويس هاميلتون بشكل مفاجئ، حيث تفوقا على سيارة أستون مارتن التي يقودها ألونسو.

وبالرغم من انطلاقه رابعاً، لكن الإسباني شعر بأن تصفياته في ملبورن كانت الأفضل حتى الآن هذا الموسم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "فيما يتعلق بالأداء، كانت هذه أفضل تصفيات لنا حتى الآن".

وأكمل: "إنها التصفيات الأقرب لنا إلى حامل قطب الانطلاق الأول، شعرت أنني سريع والسيارة سهلة في القيادة".

في البحرين، تأهل ألونسو خامساً بفارق 6 أعشار الثانية خلف فيرستابن، وفي جدة تأخل خلف بيريز بفارق 0.465 ثانية، لكن قلص الفارق خلف الهولندي في أستراليا إلى 0.407 ثانية.

ويعي ألونسو أن مهمة تجاوز سيارتي مرسيدس لن تكون سهلة في ملبورن، لكنه ما زال يسعى لتحقيق المركز الثاني.

فقال: "سنرى كيف ستسير الأمور في السباق. سيارتا مرسيدس سريعتان للغاية، لكن سنرى غداً إن كنا سننجح بمنافستهم".

وأكمل: "في جدة كانت وتيرتهم مماثلة لوتيرتي، ومع انطلاقهما أمامي سيكون من الصعب جداً تجاوزهما".

واختتم: "غداً، أعتقد أن المنافسة مع ريد بُل، مرسيدس وربما فيراري كذلك، لذا سيكون سباقاً مثيراً".