ألونسو يتوقع مفاجأة لأستون مارتن في إسبانيا

يمكن القول بأن أستون مارتن قد خاضت أفضل جولاتها هذا الموسم في جائزة كندا الأخيرة، حيث أكمل ألونسو وزميله لانس سترول السباق في المركزين السادس والسابع تواليًا.

لكن الفريق واجه بداية صعبة لموسم 2024، وذلك بعد أن حقق 6 منصات تتويج بعد ذات الجولات من الموسم الماضي، وذلك في ظل عدم قدرته على المنافسة في مواجهة ريد بُل، فيراري، مكلارين ومرسيدس، وكونه الفريق أفضل بكثير ممن خلفه، لكنه ليس سريعًا كفاية لمنافسة من أمامه.

مع ذلك، فأن ألونسو متفائل بالتقدم الكبير الذي حققه الفريق البريطاني، والذي ما يزال يتعلم عن كيفية استخلاص الأداء الأقصى من سيارة أيه ام آر24.

حيث قال: "تلك رياضة ديناميكية للغاية، ودومًا ما تتعلم عن السيارة وعن التحديثات الجديدة التي تجلبها".

وأضاف: "في المقابل، فإن تنظر أيضاً إلى السيارات الأخرى والفلسفات المختلفة وتقوم بتجربة أمور من هنا وهناك. ولكن أعتقد بأننا تقدمنا بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة على صعيد فهم السيارة، لذلك أنا واثق جدًا من قدوم الأداء".

وبالحديث عن الجولة المقبلة في إسبانبا قال الإسباني: "أعتقد بأننا على الورق ومن خلال المحاكاة لن نكون أفضل في برشلونة مما كنا في كندا. حيث أن حلبة مونتريال ناسبتنا بشكل أفضل. ولكن لننتظر ونرى إذا ما سنحصل على مفاجأة سارة في برشلونة".

وأكمل: "فأنا أعلم بأن الفريق يعمل بجد كبير من أجل جلب بعض التحديثات لجولة برشلونة، لذلك سنكون على موعد مع نهاية أسبوع مثيرة للاهتمام".