ألونسو يتوقع "سباقات صعبة" في بداية مسيرته مع أستون مارتن في 2023
يتوقع فرناندو ألونسو "بعض السباقات الصعبة" ليبدأ بها مسيرته مع أستون مارتن في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنه يأمُل أن توفّر السيارة الجديدة للفريق "قاعدة جيدة" للمنافسة على الانتصارات ومنصات التتويج.
انضم ألونسو بطل العالم مرتين إلى صفوف أستون مارتن لموسم 2023 ضمن إحدى أكبر الصفقات في موسم الانتقالات، مغادرًا أسوار ألبين بعد موسمين.
وقد كشفت أستون مارتن اليوم الاثنين عن سيارتها الجديدة المحدّثة لموسم 2023، "أيه.ام.آر23"، والتي يأمُل ألونسو أن تساهم في إعادته إلى المنافسة في الصدارة بجوار زميله الجديدة لانس سترول.
وبينما يشعر ألونسو أنه من "الممكن" أن ينافس من جديد على الفوز وربما بطولة عالم ثالثة له مع أستون مارتن، إلا أنه اعترف بأنه لا يمكن أن يتوقّع ذلك هذا العام.
فقال: "أتعامل بواقعية مع الوضع الحالي. لا يمكنني القول لأي أحد بأننا سننافس على الانتصارات هذا العام. سيكون هذا كذبًا".
وأضاف: "لكننا في ذات الوقت نرغب بامتلاك سيارة جيدة لنبدأ بها الموسم وأن نعمل عليها ونطورها على مدار العام".
وتابع: "ربما في النصف الثاني من الموسم يمكننا الاقتراب أكثر من الصدارة. وإذا ما كانت هنالك فرصة ضمن أجواء متغيرة، إذا ما أتت الفرصة، فلن نضيعها".
وأكمل: "لكنني أتوقع بعض السباقات الصعبة في بداية الموسم حتى نجد مجال العمل المثالي للسيارة، وضمن أية نافذة يجب أن نعمل مع الإعدادات".
جديرٌ بالذكر أن ألونسو لم يفز بسباق في الفورمولا واحد منذ جائزة إسبانيا الكبرى 2013، بينما كان آخر ألقابه في 2006 مع رينو.
معرض صور سيارة أستون مارتن 2023 في الفورمولا واحد
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