ألونسو يتوقع "خطوة إلى الأمام" مع الأرضية الجديدة لسيارة ألبين

تحتل ألبين حاليًا المركز الرابع في ترتيب الصانعين برصيد 125 نقطة، بفارق 18 نقطة أمام مكلارين.

هذا ولم تتوقف مكلارين كذلك عن تطوير سيارتها، حيث ستجلب حزمة تحديثات كبيرة على سيارة لاندو نوريس نهاية هذا الأسبوع.

"لم أختبرها على جهاز المحاكاة، لكن الفريق جلب أرضية جديدة هنا" قال ألونسو.

وأضاف: "لذلك دعونا نرى إذا ما كان بوسعنا اختبارها بشكل جيد في الغد خلال التجارب الحرة، وأن نتأكد من أنها بالفعل خطوة إلى الأمام، نعتقد بأنها كذلك. ونعم، كي نسابق مع تلك الأرضية".

وتابع: "ربما يكون من الصعب رؤية كافة المنافع منها هنا في سنغافورة، وذلك مع التطور الكبير للمسار ومثل هذه الأمور".

وأكمل: "إنها حلبة اختبار صعبة للغاية، لذلك علينا ربما مواصلة تجربة الأرضية في سوزوكا كذلك".

وأردف: "لكنني أعتقد بأنها تمثل خطوة إلى الأمام، ونحن بحاجة لكل خطوة بوسع الفريق تحقيقها ضمن تلك المعركة مع مكلارين، كون المنافسة ستكون محتدمة للغاية حتى سباق أبوظبي".