السابق / شتاينر: لا يجب على الفورمولا واحد التضحية بالرياضة بهدف إزاحة ريد بُل
فورمولا 1 أخبار

ألونسو يتوقع تغييرات في مواقع المنافسة بحلول السباقات الأوروبية

يرى فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن أن موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد قد دخل بالفعل "مرحلة مثيرة جداً للاهتمام" حيث سيتغير ترتيب المنافسة بشكل متكرر.

خلدون يونس
من قبل:
ألونسو يتوقع تغييرات في مواقع المنافسة بحلول السباقات الأوروبية

فازت ريد بُل بجميع السباقات الثلاثة في هذا الموسم حتى الآن، بينما تناوبت مرسيدس وأستون مارتن على موقع ثاني أفضل البقية. 

لكن إلغاء جولة الصين يعني وجود فراغ في الروزنامة من أربعة أسابيع حتى جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الشهر الجاري.

وبالتالي من المتوقع أن تبدأ التحديثات الكبيرة بالظهور بدءاً من باكو.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى في تراجع أستون مارتن خلف مرسيدس في أستراليا علامةً على المعركة بينهما، أجاب ألونسو: "يبدو أن التصفيات هي العامل الأهم حالياً لأن وتيرة السباق متماثلة تقريباً، أعتقد أننا دخلنا في قسم مثير جداً من الموسم: أي الفرق سيطوّر سيارته بشكل أسرع؟".

وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب جلب التحديثات خلال السباقات خارج أوروبا. لكن بدءاً من الآن، ربما سنرى تغييرات في مستويات الفرق بعض الشيء، وسباقاً تلو الآخر، وفقاً للتحديثات التي سيتم جلبها".

اقرأ أيضاً:

وقد وعدت مكلارين بتحديثات في باكو رغم أنها قللت من تأثيرها المباشر على الأداء.

بينما شوّقت مرسيدس لتحديثات انسيابية يتم العمل عليها ضمن نفق الهواء، لكن توتو وولف مدير الفريق أوضح أن التحديثات لن تُطبق حتى جولة إيميليا رومانيا على أقل تقدير.

وأشار ألونسو إلى أنه وحتى لو خسرت أستون مارتن سباق التطوير، فإن هذا الموسم يُعتبر ناجحاً وذلك بعد تحقيق ثلاث منصات تتويج متتالية.

فقال: "نحن ضمن عملية تعلم. لذا سنأخذ مكتسبات موسم 2023 بكل تواضع وسنرى إلى أين سنتقدم".

المشاركات
التعليقات

شتاينر: لا يجب على الفورمولا واحد التضحية بالرياضة بهدف إزاحة ريد بُل
خلدون يونس More from
خلدون يونس
وولف: على الفورمولا واحد صياغة قوانين تعديل الجولات بطريقة دقيقة "كحد السكين"

وولف: على الفورمولا واحد صياغة قوانين تعديل الجولات بطريقة دقيقة "كحد السكين"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

وولف: على الفورمولا واحد صياغة قوانين تعديل الجولات بطريقة دقيقة "كحد السكين" وولف: على الفورمولا واحد صياغة قوانين تعديل الجولات بطريقة دقيقة "كحد السكين"

فيرستابن ما زال "غير معجب على الإطلاق" بصيغة السباقات القصيرة

فيرستابن ما زال "غير معجب على الإطلاق" بصيغة السباقات القصيرة

فورمولا 1

فيرستابن ما زال "غير معجب على الإطلاق" بصيغة السباقات القصيرة فيرستابن ما زال "غير معجب على الإطلاق" بصيغة السباقات القصيرة

راسل "سيُعيد تقييم" تصريحاته حول فوز ريد بُل بكل سباق بعد تحديثات مرسيدس

راسل "سيُعيد تقييم" تصريحاته حول فوز ريد بُل بكل سباق بعد تحديثات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

راسل "سيُعيد تقييم" تصريحاته حول فوز ريد بُل بكل سباق بعد تحديثات مرسيدس راسل "سيُعيد تقييم" تصريحاته حول فوز ريد بُل بكل سباق بعد تحديثات مرسيدس

فرناندو ألونسو More from
فرناندو ألونسو
ساينز ينتقد بشدة "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته" ويسعى لتفسير من قبل الحكام

ساينز ينتقد بشدة "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته" ويسعى لتفسير من قبل الحكام

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

ساينز ينتقد بشدة "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته" ويسعى لتفسير من قبل الحكام ساينز ينتقد بشدة "أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته" ويسعى لتفسير من قبل الحكام

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل" ألونسو تعقيباً على سباق أستراليا "المتقلب": هاميلتون قام بعمل "مذهل"

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار

تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا

تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا تحليل السباق: القرارات المحورية التي ساهمت بفوز فيرستابن وسط فوضى الأعلام الحمراء في أستراليا

وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل

وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل وولف: على الفورمولا واحد تحديد طريقة استعمال الأعلام الحمراء بشكل أفضل

إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا

إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا إصابة أحد المشجعين جراء حطام سيارة ماغنوسن في سباق أستراليا

لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد

لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد لوكلير المُحبط: هذه هي "أسوأ بداية موسم لي على الإطلاق" في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.