ألونسو يتوقع تغييرات في مواقع المنافسة بحلول السباقات الأوروبية
يرى فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن أن موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد قد دخل بالفعل "مرحلة مثيرة جداً للاهتمام" حيث سيتغير ترتيب المنافسة بشكل متكرر.
فازت ريد بُل بجميع السباقات الثلاثة في هذا الموسم حتى الآن، بينما تناوبت مرسيدس وأستون مارتن على موقع ثاني أفضل البقية.
لكن إلغاء جولة الصين يعني وجود فراغ في الروزنامة من أربعة أسابيع حتى جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الشهر الجاري.
وبالتالي من المتوقع أن تبدأ التحديثات الكبيرة بالظهور بدءاً من باكو.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى في تراجع أستون مارتن خلف مرسيدس في أستراليا علامةً على المعركة بينهما، أجاب ألونسو: "يبدو أن التصفيات هي العامل الأهم حالياً لأن وتيرة السباق متماثلة تقريباً، أعتقد أننا دخلنا في قسم مثير جداً من الموسم: أي الفرق سيطوّر سيارته بشكل أسرع؟".
وأكمل: "أعتقد أنه من الصعب جلب التحديثات خلال السباقات خارج أوروبا. لكن بدءاً من الآن، ربما سنرى تغييرات في مستويات الفرق بعض الشيء، وسباقاً تلو الآخر، وفقاً للتحديثات التي سيتم جلبها".
وقد وعدت مكلارين بتحديثات في باكو رغم أنها قللت من تأثيرها المباشر على الأداء.
بينما شوّقت مرسيدس لتحديثات انسيابية يتم العمل عليها ضمن نفق الهواء، لكن توتو وولف مدير الفريق أوضح أن التحديثات لن تُطبق حتى جولة إيميليا رومانيا على أقل تقدير.
وأشار ألونسو إلى أنه وحتى لو خسرت أستون مارتن سباق التطوير، فإن هذا الموسم يُعتبر ناجحاً وذلك بعد تحقيق ثلاث منصات تتويج متتالية.
فقال: "نحن ضمن عملية تعلم. لذا سنأخذ مكتسبات موسم 2023 بكل تواضع وسنرى إلى أين سنتقدم".
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