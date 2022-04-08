ألونسو يتوقّع استمرار مسيرته في الفورمولا واحد لمزيد من المواسم

يخوض بطل العالم مرّتين موسمه الثاني ضمن مسيرته الثالثة مع فريق إنستون، والذي فاز معه بلقبيه في 2005 و2006.

وبعد تسجيله منصة تتويج في قطر العام الماضي ومساهمته في الفوز الأول المفاجئ الذي أحرزه زميله بالفريق إستيبان أوكون في المجر في 2021 عبر دفاعه المستميت أمام لويس هاميلتون، فعّل ألونسو بند تمديد عقده بعام مع الفريق ليبقى ضمن صفوف ألبين لموسم 2022 بعدما توقيعه في البداية صفقة بموسم واحد.

ويأتي ذلك بعد غياب الإسباني عن البطولة لعامين بعد نهاية مسيرته الكارثية مع مكلارين، حيث شارك ألونسو حينها في رالي داكار إلى جانب سعيه لتحقيق التاج الثلاثي عبر المشاركة في سباقي لومان 24 ساعة وإنديانابوليس 500.

لكن ألونسو - الذي يُتمّ عامه الـ 41 مع نهاية عقده الحالي كأكبر السائقين سنًا في البطولة - اعترف بأنه سيواصل المشاركة في الفئة الملكة لبضعة مواسم إضافية.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما شعر بأيّ ضغط للتنحّي جانبًا في ألبين لإفساح المجال لبطل الفورمولا 3 والفورمولا 2 والسائق الاحتياطي أوسكار بياستري صاحب الـ 23 عامًا، قال ألونسو: "لا. بطبيعة الحال لو كنت بعمر الـ 25 ما كنّا لنتحدث عن ذلك".

وأضاف: "إنه أمر متعلق بالعمر، حيث تكون هنالك محاولات لإفساح الطريق أمام المواهب الشابة. لكنني أعتقد بأن الأمر كذلك يتعلق بالأداء".

وتابع: "أعتقد أنني قمت بعمل جيد العام الماضي (المركز العاشر في الترتيب مع 81 نقطة). أكملت الموسم بفارق طفيف أمام إستيبان (المركز الـ 11 مع 74 نقطة). لنرى كيف ستسير المعركة هذا العام".

وأكمل: "الأمر يتمحور حول الأداء، وليس العمر".

وأردف: "كما قلت في بداية العام، ما أزال أشعر بأنني تنافسي وسريع، كما أنني أستمتع بوقتي في الفورمولا واحد. لذلك سأواصل، لبضعة أعوام على ما أعتقد - عامان أو ثلاثة إضافية".