ألونسو يتوقع أن تنافس ويليامز وفيراري على منصة التتويج في مونزا

رغم تحقيق المركز الثاني في هولندا بأداء مثير للإعجاب، لكن حلبة مونزا منخفضة الارتكازية قد لا تتناسب مع سيارة أستون مارتن بنفس الطريقة.

وعلى هامش جولة إيطاليا، أوضح ألونسو بأن البيانات تشير لأن الفريق قد يجد نفسه خلف ويليامز وفيراري.

فقال: "سيكونون سريعين. أعتقد أن الفريقين سيتألقان هنا".

وأكمل: "ويليامز، تمتلك سرعة قصوى كبيرة، وكذلك فيراري ستتميز هنا. مثل كندا، مع تلك المقاطع المستقيمة الطويلة، المنعطفات القصيرة، وأمور كهذه. إنهم سريعون جداً على حلبات كهذه".

وأضاف: "سيشكل هذان الفريقان التحدي الأكبر لنا، وقد ينافسان على منصة التتويج".

ورغم أن أستون مارتن أشارت إلى التحديثات كسبب وراء السباقات الصعبة قبل العطلة الصيفية، لكن ألونسو اعترف بعدم وجود تفسير مقنع لما جرى.

حيث أجاب حين سُئِل عن سبب انخفاض الأداء قبل جولة هولندا: "لا أعلم. في بعض الأحيان تشعر بأن السيارة لا تستجيب".

وأكمل: "لا تكون مرتاحاً لطريقة خوض المنعطفات. وتبدأ بتغيير بعض الأمور في الإعدادات لكنها لا تنفع".

وتابع: "كنا نحن نتحرك ضمن هامش ضئيل للغاية دون نتيجة رائعة. وذلك ما حصل في شهر يوليو بالتحديد".

واختتم: "قد يكون ذلك بسبب وتيرة الأداء حينها. واجهتنا عدة أمور صعبة في ذلك الشهر، لكن دون تفسير مقنع".