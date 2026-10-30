فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

ألونسو يتمسك بانتقاداته لمستوى القيادة المتدني في الفورمولا 1: "نعلم جميعًا عمّن نتحدث"

لا يزال فرناندو ألونسو متمسكًا بتصريحاته المنتقدة لمستوى القيادة في الفورمولا 1، وسائق أستون مارتن يتساءل علنًا عن كيفية تقبّل بعض الفرق لذلك، في ظل التداعيات المرتبطة بسقف التكاليف.

منشور: 30-10-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعدما اصطدم ألكسندر ألبون بفرناندو ألونسو في اللفة الافتتاحية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وهو ما كلّفه، وفقًا لما أكده مايك كراك، كبير مسؤولي العمليات على الحلبة في أستون مارتن، قدرًا كبيرًا من الارتكازيّة، وجّه بطل العالم مرتين انتقادات حادة إلى مستوى القيادة الحالي في الفورمولا 1.

وقال ألونسو في المنطقة الإعلامية بعد سباق الأحد على حلبة الأمريكيتين: "عندما تنطلق من مؤخرة الترتيب، يكون هذا الخطر حاضرًا دائمًا. أعتقد أن مستوى السائقين في الثلث الأخير من شبكة الانطلاق متدنٍ للغاية، كما شاهدنا اليوم مع أليكس. لذلك أرى أننا بحاجة إلى تحسين السيارة والانطلاق من مركز أعلى قليلًا".

ورغم أن هذا التصريح جاء، بشكل مفهوم، في خضم انفعالات اللحظة، لا سيما أن الوتيرة الصرفة لسيارة أستون مارتن كانت، بحسب ألونسو، كافية للمنافسة على حصد النقاط، فقد أوضح خلال اليوم الإعلامي في مكسيكو سيتي أنه لا يزال متمسكًا تمامًا بكلامه.

وأوضح قائلًا: "لا أعلم إن كان الأمر يتعلق بثلث شبكة الانطلاق، لأنني رأيت بعد ذلك بعض التقارير التي حاولت تحديد ثمانية سائقين أو سبعة. لا أريد تحديد عددهم، لكنني أعتقد أننا جميعًا نعرف عمّن نتحدث، ونعرف أيضًا من شعر بأن هذا التصريح يستهدفه".

وأضاف: "وهذا يخبرك بكل شيء، لذلك لا أزال أرى الأمر بالطريقة نفسها. كان ذلك خطأ لم تكن هناك أي حاجة لارتكابه، وما زلت أجد صعوبة في فهم الفرصة التي اعتقد أليكس أنه رآها في تلك اللحظة".

وتابع: "لكن الأمر لا يقتصر على أوستن. للأسف، كنت طوال الموسم في ذلك الجزء من السباقات، ولذلك أرى من داخل السيارة أمورًا لا يمكنني إخباركم بها".

وعندما سُئل من قبل موقع "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان قد لاحظ تراجعًا تدريجيًا في مستوى القيادة في الفورمولا 1، أوضح ألونسو: "لا، أعتقد أن المستوى ظل كما هو على مرّ السنوات".

وأردف: "من الواضح أنه عندما تكون في مؤخرة شبكة الانطلاق، تصبح قيادة السيارات أكثر صعوبة. فهي تتمتع بقدر أقل من التماسك، وتحدث الأخطاء بوتيرة أكبر لأنك لا تكون ضمن بيئة يسهل التحكم فيها. السيارة لا تستقبلك بطريقة مريحة، ولذلك ترتكب مزيدًا من الأخطاء".

وأكمل: "لكنني أشعر بأن جميع حوادث اللفة الأولى، وكل تلك الاحتكاكات، والأجنحة الأمامية التي تتطاير في الهواء، وكل هذه الأمور المشابهة، ليست ضرورية. وخصوصًا عندما تكون تتنافس في مؤخرة الترتيب من دون أن يكون هناك شيء حقيقي للقتال من أجله".

وأردف: "كما أن سقف التكاليف يزيد من حدة هذه المشكلة، لكن إذا كانت الفرق راضية عن سقف التكاليف وعن تحطيم قطع سياراتها في كل سباق، فلا بأس بذلك بالنسبة إليها".

وتكتسب كلمات ألونسو الأخيرة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن مدير فريق ويليامز، جيمس فاولز، دعا مرارًا إلى إعادة النظر في سقف التكاليف. لكن ألونسو ألمح من خلال هذا التصريح إلى أن تجنب الأضرار قد يصب في مصلحة فريقه أيضًا، حتى من دون إجراء مثل هذه المراجعة.

ولا يرى ألونسو أن مشكلة مستوى القيادة تتعلق كثيرًا بالمراقبين، الذين قد لا يكونون متسقين دائمًا في قراراتهم، بقدر ما ترتبط بالفرق والسائقين أنفسهم.

وقال: "لا، أعتقد أن هذا ليس من مهام المراقبين، إلا إذا كان هناك أمر يشكل خطرًا واضحًا على السلامة. لذلك فهذه ليست من مسؤولياتهم. الأمر يتعلق ببساطة بالطموحات التي يحملها هؤلاء السائقون، وما يريدونه لمستقبلهم".

وأردف: "هل يريدون البقاء في الفورمولا 1 لفترة أطول؟ هل يريدون الحصول على فرصة للانضمام إلى فريق أكبر؟ أم أنهم راضون عن الاصطدام بالآخرين؟"

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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