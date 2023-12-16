اشترك
فورمولا 1
أخبار

ألونسو يتكلم حول نقاط الضعف التي يتوجب حلها في سيارة أستون مارتن 2024

تكلم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وبطل العالم مرتين، حول نقاط الضعف التي يتوجب حلها في سيارة موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

ظهرت أستون مارتن بحزمة سريعةٍ وبشكل مفاجئ في بداية الموسم، ما منح ألونسو ست منصات تتويج في أول ثماني جولات.

لكن الفريق لم ينجح بالحفاظ على نفس المستوى طوال الموسم وبدا ذلك جلياً بعد جولة النمسا.

وسرت تكهنات بأن السيارة قد تأثرت بقوانين حظر الأجنحة المرنة وكذلك عبر محاولات الفريق تجربة قطع 2024 مع سيارة 2023، الأمر الذي لم ينجح.

ومع تحضير الفريق لسيارة الموسم المقبل، أوضح ألونسو بأنه يتوجب حل مشاكل الجرّ بهدف رفع السرعة القصوى للسيارة، إضافة إلى توسيع نافذة عملها كذلك.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة لمزيد من الثبات. لعل من أهم نقاط الضعف تلك التي تتمحور حول ضيق نافذة عمل السيارة".

وأكمل: "ذلك أمر تعاني منه جميع الفريق في هذه الحقبة، لكن يبدو أننا نعاني بشكل أكبر بعض الشيء، وسيكون من الجميل لو كنا قادرين على تقديم وتيرة ثابتة الموسم المقبل".

وتابع: "إن نجحنا بتحسين سرعتنا على المقاطع المستقيمة - ما أعتقد أنها نقطة ضعفنا، فسيكون ذلك جيداً. غالباً ما كنا أبطأ قليلاً على المقاطع المستقيمة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار ألونسو إلى أن نافذة عمل السيارة الضيقة، مردّها إلى التركيز على تطوير سيارة 2024، ورغم أن تجربة تلك القطع على السيارة سارت بشكل سيء، لكنها منحت الفريق نظرة أوضح على الاتجاه التطويري للموسم المقبل.

فقال: "أعتقد أن ذلك كان نتيجة للعمل على تطوير السيارة".

وأكمل: "لكن كما قلت، الأمر نفسه يتعرض له الجميع حين تحاول استخراج أداء إضافي من السيارة، فعليك التضحية ببعض النواحي والكسبُ في نواحٍ أخرى".

وتابع: "لكنني أعتقد بأننا حصلنا على بعض الأفكار للموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يكون كل شيء أفضل".

كما علق ألونسو على أن معدلات تآكل الإطارات كانت إحدى نقاط قوة السيارة التي لطالما كانت قوية في السباقات، مؤكداً أن الفريق ما زال في بداياته بالتالي فإنهم مسرورون من أية نتيجة إيجابية تحفزهم للموسم المقبل.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ريد بُل تكمل أول وقفة صيانة ضمن ظروف ظلام كامل
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

فورمولا 1

فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

فورمولا 1

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024 فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

فورمولا 1

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

فرناندو ألونسو
More from
فرناندو ألونسو
ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

فورمولا 1

ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر ألونسو: أستون مارتن استحقت فوزاً في 2023 أكثر من أي فريق آخر

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

فورمولا 1

ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي ألونسو: "محظوظ" لأنني أعمل ضمن حقبة نيوي

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

فورمولا 1

هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

فورمولا 1

فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي" فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى

ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي ألونسو يشرح "الكبح المبكر" أمام هاميلتون في سباق أبوظبي الختامي

أحدث الأخبار

فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد فاسور: مشكلة "فيا"/وولف بمثابة "إحراج" للفورمولا واحد

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

F1 فورمولا 1

فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024 فيراري تحدد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2024

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

F1 فورمولا 1

ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله ألونسو ينتقد ناحية محددة في الفورمولا واحد قد تتسبب باعتزاله

ساينز: تحسّن مكلارين الكبير يُظهر ما بوسع فيراري تحقيقه خلال الفترة الشتوية

ساينز: تحسّن مكلارين الكبير يُظهر ما بوسع فيراري تحقيقه خلال الفترة الشتوية

F1 فورمولا 1

ساينز: تحسّن مكلارين الكبير يُظهر ما بوسع فيراري تحقيقه خلال الفترة الشتوية ساينز: تحسّن مكلارين الكبير يُظهر ما بوسع فيراري تحقيقه خلال الفترة الشتوية

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك