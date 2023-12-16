ألونسو يتكلم حول نقاط الضعف التي يتوجب حلها في سيارة أستون مارتن 2024

ظهرت أستون مارتن بحزمة سريعةٍ وبشكل مفاجئ في بداية الموسم، ما منح ألونسو ست منصات تتويج في أول ثماني جولات.

لكن الفريق لم ينجح بالحفاظ على نفس المستوى طوال الموسم وبدا ذلك جلياً بعد جولة النمسا.

وسرت تكهنات بأن السيارة قد تأثرت بقوانين حظر الأجنحة المرنة وكذلك عبر محاولات الفريق تجربة قطع 2024 مع سيارة 2023، الأمر الذي لم ينجح.

ومع تحضير الفريق لسيارة الموسم المقبل، أوضح ألونسو بأنه يتوجب حل مشاكل الجرّ بهدف رفع السرعة القصوى للسيارة، إضافة إلى توسيع نافذة عملها كذلك.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة لمزيد من الثبات. لعل من أهم نقاط الضعف تلك التي تتمحور حول ضيق نافذة عمل السيارة".

وأكمل: "ذلك أمر تعاني منه جميع الفريق في هذه الحقبة، لكن يبدو أننا نعاني بشكل أكبر بعض الشيء، وسيكون من الجميل لو كنا قادرين على تقديم وتيرة ثابتة الموسم المقبل".

وتابع: "إن نجحنا بتحسين سرعتنا على المقاطع المستقيمة - ما أعتقد أنها نقطة ضعفنا، فسيكون ذلك جيداً. غالباً ما كنا أبطأ قليلاً على المقاطع المستقيمة".

بالمقابل، أشار ألونسو إلى أن نافذة عمل السيارة الضيقة، مردّها إلى التركيز على تطوير سيارة 2024، ورغم أن تجربة تلك القطع على السيارة سارت بشكل سيء، لكنها منحت الفريق نظرة أوضح على الاتجاه التطويري للموسم المقبل.

فقال: "أعتقد أن ذلك كان نتيجة للعمل على تطوير السيارة".

وأكمل: "لكن كما قلت، الأمر نفسه يتعرض له الجميع حين تحاول استخراج أداء إضافي من السيارة، فعليك التضحية ببعض النواحي والكسبُ في نواحٍ أخرى".

وتابع: "لكنني أعتقد بأننا حصلنا على بعض الأفكار للموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يكون كل شيء أفضل".

كما علق ألونسو على أن معدلات تآكل الإطارات كانت إحدى نقاط قوة السيارة التي لطالما كانت قوية في السباقات، مؤكداً أن الفريق ما زال في بداياته بالتالي فإنهم مسرورون من أية نتيجة إيجابية تحفزهم للموسم المقبل.