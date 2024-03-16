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ألونسو يتكلم حول الفارق بين فريقه أستون مارتن وبين مكلارين ومرسيدس

تكلم فرناندو ألونسو حول الفارق بين فريقه أستون مارتن في الفورمولا واحد وبين فريقي مكلارين ومرسيدس من ناحية وتيرة السباق على الرغم من الأداء القوي في جدة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

ستيفن تي/ صور لات

خلال افتتاح الموسم في البحرين، تأهل ألونسو بالمركز السادس لكنه تراجع إلى المركز التاسع خلف سائقي مرسيدس ومكلارين في السباق، مُنهياً بفارق 74 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن.

وتأهل ألونسو في المركز الرابع لجائزة السعودية الكبرى، لكنه سرعان ما خسر مركزاً لصالح أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وبقي في المركز الخامس طوال السباق، متقدماً بنجاح على جورج راسل سائق مرسيدس، ليكمل السباق بفارق 35 ثانية خلف فيرستابن.

وبعد السباق المخيب للآمال في البحرين، يرى ألونسو أن سباق جدة كان خطوة إلى الأمام.

فقال: "أعتقد أنه كان أفضل. لقد قدمنا أموراً جديدة يوم الجمعة وعملت بشكل جيد حقاً. وأعتقد أننا قد خطونا خطوة إلى الأمام من حيث الأداء".

وأكمل: "لكننا لا نزال نفتقد ربما عشرين أو ثلاثة أعشار الثانية خلف مكلارين ومرسيدس، وسنستمر في السعي وراء هذا النوع من الأداء. إنه تحدٍ صعب، لكنه تحدٍ لطيف مع موسم مثير في الأفق".

وأضاف: "مسرور بنتيجة السباق، أمام سائقي مرسيدس ومكلارين وفيراري واحد. إنه الموقع الأقصى الذي أعتقد أننا كنا لنتمناه في الوقت الحالي".

وأردف: "رأينا مرة أخرى في السباق أننا لا نزال نفتقد عُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية مقارنةً بمرسيدس ومكلارين، ربما أكثر قليلاً مقارنةً بـ ريد بُل وفيراري. بينما في التصفيات نبدو قريبين جداً. لذا نعم، نحتاج إلى مواصلة العمل على وتيرة السباق".

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بالمقابل، اعترف ألونسو أنه لم يتوقع البقاء أمام راسل، معتقداً أن سيارة مرسيدس كانت أسرع.

فقال: "كان الأمر مرهقاً لأنني كنت أضغط وأوسكار كان يبتعد. وجورج كان أسرع بشكل ملحوظ خلفي، لذا كنت أفكر، حسناً، هناك 43 لفة حتى النهاية بعد سيارة الأمان".

وأكمل: "في التجارب الحرة الثانية نقوم عادةً بتسع أو عشر لفات لمحاكاة المسافات الطويلة. لذا فإن إكمال 42 لفة كان أمراً مجهول العواقب من حيث عمر الإطارات. لذا نعم، كنت فقط أتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال توقفاً واحداً، ولم نغير الخطة".

من جهته، أوضح مايك كراك، مدير فريق أستون مارتن، أنه من السابق لأوانه تكوين صورة واضحة عن مكانة فريق سيلفرستون ضمن ترتيب الأداء.

فقال: "أعتقد أنه يمكننا القول، أننا نمتلك وتيرة أفضل". 

وأضاف: "لكننا قلنا أيضاً بعد البحرين دعونا ننتظر بضع سباقات لنرى أين نحن حقاً، لأن سباق البحرين مختلف حقاً".

واختتم: "لقد رأينا ذلك أيضاً في الماضي. لذا أعتقد عندما نعود من ملبورن، سنكوّن صورة جيدة عن مواقع الجميع سواء لناحية الأداء على مدار اللفة، أو المسافات الطويلة".

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