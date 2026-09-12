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ألونسو يتكلم حول "الأمر الحاسم" بالنسبة إلى أستون مارتن في مادرينغ

بعد اليوم الأول من التجارب على الحلبة الجديدة، يرى فرناندو ألونسو أن سيارته أستون مارتن تعاني من نقطة ضعف، خصوصًا على الخطوط المستقيمة، بسبب وحدة طاقتها، وأن الابتعاد عن الحواجز سيكون أمرًا حاسمًا في السباق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

قيّم فرناندو ألونسو أداء سيارته بعد اليوم الأول من التجارب على إحدى حلبات الفورمولا 1 الجديدة.

وأوضح سائق أستون مارتن أن السبب الرئيسي وراء عدم المخاطرة كثيرًا خلال التجارب الحرة الأولى كان التعود على الحلبة والمنعطفات، بينما تسببت المشاكل التي واجهها الفريق خلال التجارب الحرة الثانية في تأخره عن البرنامج المحدد.

حيث قال الإسباني المخضرم الذي يشارك في جولة الموطن: "كان الأمر يتعلق بالتعود قليلًا على الحلبة والمنعطفات بعد العمل الذي أجريناه على جهاز المحاكاة". 

وأكمل: "ثم، في التجارب الحرة الثانية، حاولنا تحسين السيارة والإعدادات بشكل أكبر قليلًا".

وأضاف: "لسوء الحظ، واجهتنا بعض المشاكل في حصة التجارب الثانية. لم نتمكن من خوض حصة طبيعية، لذا فإننا متأخرون قليلًا عن البرنامج المحدد لعطلة نهاية الأسبوع. لكننا سنحاول تعويض ذلك في التجارب الحرة الثالثة غدًا".

وأقر السائق الإسباني بأهمية التجارب التأهيلية، لكنه أضاف أن أداء السباق سيكون أكثر أهمية. 

حيث قال: "نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على السباق. علينا الابتعاد عن الجدران، والحفاظ على تركيزنا والوصول إلى العلم المرقط".

واختتم: "ربما يكون هذا كافيًا لتحقيق نتيجة جيدة".

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