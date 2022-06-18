ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا

تهاطلت الأمطار بغزارة قبل انطلاق الحصّة وهو ما ترك المسار مبلّلًا بشكلٍ كثف عند بدايتها.

وجاء دخول لوكلير إلى الحلبة ليؤكّد رسميًا تغييره لوحدة طاقته بالكامل، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب في سباق الغد.

وبالنظر إلى قرب التصفيات، فقد آثر أغلب سائقي الصدارة عدم المجازفة بالنظر إلى مدى سهولة الانزلاق.

لكن نتيجة إمكانيّة تواصل هذه الظروف في التصفيات وربّما السباق، فقد دخل السائقون في النصف الثاني من الحصّة، خاصة مع بدء ظهور خطٍ جافٍ نسبيًا، للتعوّد على هذه الأجواء.

وبالفعل انتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "انترميديت" مع تحسّن مستويات التماسك على خطّ التسابق المثالي.

وفي حين أنّ كيفن ماغنوسن انزلق عند المنعطف الثاني مع بقاء سبع دقائق على النهاية، إلّا أنّه أفلت وتمكّن من الرجوع إلى الخلف والعودة إلى المسار.

وحدثت واقعة مطابقة مع فيرشتابن في آخر ثلاث دقائق من الحصّة وذلك في ظلّ عودة الأمطار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى ألونسو الذي نجح في تسجيل 1:33.836 دقيقة ليتقدّم على بيير غاسلي بـ 0.053 ثانية، بينما تواجد غريم الإسباني السابق سيباستيان فيتيل في المركز الثالث بفارق 0.055 ثانية.

وتمكّن إستيبان أوكون من وضع سيارة ألبين الثانية في المركز الرابع أمام ثنائيّ مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

أمّا جورج راسل فقد حلّ سابعًا بفارق 0.011 ثانية عن نوريس، وتمكّن من التقدّم على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل لم يُسجّل لوكلير أيّ زمنٍ بالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال.

نتيجة الحصّة: