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فورمولا 1 / جائزة كندا الكبرى تقرير التجارب

ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا

أحرز فرناندو ألونسو الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة كندا الكبرى بعد تفوّقه على بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل بفارق طفيف.

ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا

تهاطلت الأمطار بغزارة قبل انطلاق الحصّة وهو ما ترك المسار مبلّلًا بشكلٍ كثف عند بدايتها.

وجاء دخول لوكلير إلى الحلبة ليؤكّد رسميًا تغييره لوحدة طاقته بالكامل، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب في سباق الغد.

وبالنظر إلى قرب التصفيات، فقد آثر أغلب سائقي الصدارة عدم المجازفة بالنظر إلى مدى سهولة الانزلاق.

لكن نتيجة إمكانيّة تواصل هذه الظروف في التصفيات وربّما السباق، فقد دخل السائقون في النصف الثاني من الحصّة، خاصة مع بدء ظهور خطٍ جافٍ نسبيًا، للتعوّد على هذه الأجواء.

وبالفعل انتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "انترميديت" مع تحسّن مستويات التماسك على خطّ التسابق المثالي.

وفي حين أنّ كيفن ماغنوسن انزلق عند المنعطف الثاني مع بقاء سبع دقائق على النهاية، إلّا أنّه أفلت وتمكّن من الرجوع إلى الخلف والعودة إلى المسار.

وحدثت واقعة مطابقة مع فيرشتابن في آخر ثلاث دقائق من الحصّة وذلك في ظلّ عودة الأمطار.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى ألونسو الذي نجح في تسجيل 1:33.836 دقيقة ليتقدّم على بيير غاسلي بـ 0.053 ثانية، بينما تواجد غريم الإسباني السابق سيباستيان فيتيل في المركز الثالث بفارق 0.055 ثانية.

وتمكّن إستيبان أوكون من وضع سيارة ألبين الثانية في المركز الرابع أمام ثنائيّ مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

أمّا جورج راسل فقد حلّ سابعًا بفارق 0.011 ثانية عن نوريس، وتمكّن من التقدّم على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

في المقابل لم يُسجّل لوكلير أيّ زمنٍ بالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:33.836     167.308
2 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 18 1:33.889 0.053 0.053 167.214
3 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 18 1:33.891 0.055 0.002 167.210
4 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 16 1:34.003 0.167 0.112 167.011
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 14 1:34.110 0.274 0.107 166.821
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 13 1:34.248 0.412 0.138 166.577
7 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 11 1:34.259 0.423 0.011 166.558
8 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 10 1:34.498 0.662 0.239 166.136
9 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 10 1:34.616 0.780 0.118 165.929
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 18 1:34.778 0.942 0.162 165.646
11 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 15 1:35.016 1.180 0.238 165.231
12 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 15 1:35.213 1.377 0.197 164.889
13 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:35.531 1.695 0.318 164.340
14 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 17 1:35.643 1.807 0.112 164.147
15 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 12 1:35.692 1.856 0.049 164.063
16 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 17 1:35.761 1.925 0.069 163.945
17 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:36.261 2.425 0.500 163.094
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 18 1:37.388 3.552 1.127 161.206
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 11 1:38.394 4.558 1.006 159.558
20 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 5  
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