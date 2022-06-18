ألونسو يتقدّم على غاسلي في التجارب الثالثة الممطرة في كندا
أحرز فرناندو ألونسو الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثالثة الممطرة من جائزة كندا الكبرى بعد تفوّقه على بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل بفارق طفيف.
تهاطلت الأمطار بغزارة قبل انطلاق الحصّة وهو ما ترك المسار مبلّلًا بشكلٍ كثف عند بدايتها.
وجاء دخول لوكلير إلى الحلبة ليؤكّد رسميًا تغييره لوحدة طاقته بالكامل، وهو ما يعني انطلاقه من آخر الترتيب في سباق الغد.
وبالنظر إلى قرب التصفيات، فقد آثر أغلب سائقي الصدارة عدم المجازفة بالنظر إلى مدى سهولة الانزلاق.
لكن نتيجة إمكانيّة تواصل هذه الظروف في التصفيات وربّما السباق، فقد دخل السائقون في النصف الثاني من الحصّة، خاصة مع بدء ظهور خطٍ جافٍ نسبيًا، للتعوّد على هذه الأجواء.
وبالفعل انتقل السائقون إثر ذلك إلى إطارات "انترميديت" مع تحسّن مستويات التماسك على خطّ التسابق المثالي.
وفي حين أنّ كيفن ماغنوسن انزلق عند المنعطف الثاني مع بقاء سبع دقائق على النهاية، إلّا أنّه أفلت وتمكّن من الرجوع إلى الخلف والعودة إلى المسار.
وحدثت واقعة مطابقة مع فيرشتابن في آخر ثلاث دقائق من الحصّة وذلك في ظلّ عودة الأمطار.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى ألونسو الذي نجح في تسجيل 1:33.836 دقيقة ليتقدّم على بيير غاسلي بـ 0.053 ثانية، بينما تواجد غريم الإسباني السابق سيباستيان فيتيل في المركز الثالث بفارق 0.055 ثانية.
وتمكّن إستيبان أوكون من وضع سيارة ألبين الثانية في المركز الرابع أمام ثنائيّ مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.
أمّا جورج راسل فقد حلّ سابعًا بفارق 0.011 ثانية عن نوريس، وتمكّن من التقدّم على ثنائيّ ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن، في حين أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.
في المقابل لم يُسجّل لوكلير أيّ زمنٍ بالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|15
|1:33.836
|167.308
|2
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|18
|1:33.889
|0.053
|0.053
|167.214
|3
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|18
|1:33.891
|0.055
|0.002
|167.210
|4
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|16
|1:34.003
|0.167
|0.112
|167.011
|5
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|14
|1:34.110
|0.274
|0.107
|166.821
|6
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|13
|1:34.248
|0.412
|0.138
|166.577
|7
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|11
|1:34.259
|0.423
|0.011
|166.558
|8
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|10
|1:34.498
|0.662
|0.239
|166.136
|9
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|10
|1:34.616
|0.780
|0.118
|165.929
|10
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|18
|1:34.778
|0.942
|0.162
|165.646
|11
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|15
|1:35.016
|1.180
|0.238
|165.231
|12
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|15
|1:35.213
|1.377
|0.197
|164.889
|13
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|23
|1:35.531
|1.695
|0.318
|164.340
|14
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|17
|1:35.643
|1.807
|0.112
|164.147
|15
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|12
|1:35.692
|1.856
|0.049
|164.063
|16
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|17
|1:35.761
|1.925
|0.069
|163.945
|17
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|27
|1:36.261
|2.425
|0.500
|163.094
|18
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|18
|1:37.388
|3.552
|1.127
|161.206
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|11
|1:38.394
|4.558
|1.006
|159.558
|20
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|5
لوكلير يحصل على وحدة طاقة جديدة بالكامل وينطلق من آخر الترتيب في مونتريال
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