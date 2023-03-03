ألونسو يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين
واصل فرناندو ألونسو البداية القويّة لمسيرته مع فريقه الجديد أستون مارتن عبر تحقيقه الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى الآن متفوّقًا على ثنائيّ ريد بُل.
حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بالنظر إلى تزامن موعدها مع موعدَي التصفيات والسباق وتراجع درجات الحرارة لتصل إلى 26 مئويّة بالنسبة لسطح المسار بالمقارنة مع 40 في التجارب الأولى.
لهذا السبب كان هناك ازدحامٌ واضحٌ على الحلبة في ظلّ تنافس السائقين على موقعٍ جيّدٍ على المسار.
واختار البعض الدخول مباشرة على إطارات "سوفت"، وعلى رأسهم سائقو فيراري ومرسيدس، في حين اختار آخرون بقيادة ثنائيّ ريد بُل إطارات "ميديوم".
وقال فيرشتابن بشكلٍ لافت: "أشعر بأنّ السيارة تقفز في كلّ مكانٍ بالمقارنة مع التجارب".
وبعد فترة هدوء قصيرة، عاد الجميع لإجراء محاكاة التصفيات وضرب حينها ألونسو بقوّة مؤكّدًا أنّ وتيرة أستون مارتن ليست مجرّد تكهّنات بل متجسّدة على أرض الواقع.
إذ سجّل بطل العالم مرّتين 1:30.907 دقيقة ليضمن الصدارة أمام حامل اللقب ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق 0.169 ثانية.
وكان أداء ثنائيّ ريد بُل متقاربًا مجدّدًا، إذ لم يكن بيريز بعيدًا عن زميله سوى بـ 0.002 ثانية، بينما فصلت فجوة كبيرة نسبيًا ثلاثيًا الصدارة عن البقيّة.
حيث حلّ شارل لوكلير في المركز الرابع أمام مفاجأة الحصّة نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي قدّم وتيرةو قويّة للغاية.
وكان من الواضح أنّ فيراري ليست ضمن دائرة المنافسة في المقدّمة في الوقت الحاضر، حتّى عند الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة، وهو ما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء الحصان الجامح.
وبالرغم من تغيّبه عن تجارب الأسبوع الماضي، لم يُواجه لانس سترول الكثير من المصاعب لتقديم وتيرة سريعة واستفاد من أداء أستون مارتن اللافت في طريقه نحو المركز السادس بفارق نصف ثانية عن زميله.
لكنّ إصابته لا تزال تؤثّر عليه، إذ عندما طلب منه مهندسه تعديل خطّه في المنعطف الأوّل من أجل الحصول على سرعة أفضل في الثاني، قال الكندي: "لا يُمكنني ذلك بسبب يديّ".
أمّا بيير غاسلي فقد حلّ سابعًا أمام لويس هاميلتون ولاندو نوريس، في حين أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل.
لكن كان من اللافت أنّ أقلّ من ثانية غطّت السائقين الـ 13 الأوائل في ظلّ تقاربٍ واضح بين الفرق هذا العام.
وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان أداء ألونسو وفيرشتابن متقاربًا للغاية في الأمام وهو ما يُبشّر بمعركة قويّة في السباق.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|14
|فرناندو ألونسو
|أستون مارتن
|مرسيدس
|25
|1:30.907
|214.320
|2
|1
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|ريد بُل
|24
|1:31.076
|0.169
|0.169
|213.922
|3
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|ريد بُل
|26
|1:31.078
|0.171
|0.002
|213.917
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|26
|1:31.367
|0.460
|0.289
|213.241
|5
|27
|نيكو هلكنبرغ
|هاس
|فيراري
|25
|1:31.376
|0.469
|0.009
|213.220
|6
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|28
|1:31.450
|0.543
|0.074
|213.047
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألبين
|رينو
|24
|1:31.475
|0.568
|0.025
|212.989
|8
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:31.543
|0.636
|0.068
|212.831
|9
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:31.570
|0.663
|0.027
|212.768
|10
|24
|غوانيو جو
|ألفا روميو
|فيراري
|27
|1:31.586
|0.679
|0.016
|212.731
|11
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|25
|1:31.608
|0.701
|0.022
|212.680
|12
|77
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|فيراري
|28
|1:31.793
|0.886
|0.185
|212.251
|13
|63
|جورج راسل
|مرسيدس
|مرسيدس
|25
|1:31.882
|0.975
|0.089
|212.045
|14
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|28
|1:31.956
|1.049
|0.074
|211.875
|15
|81
|أوسكار بياستري
|مكلارين
|مرسيدس
|27
|1:32.024
|1.117
|0.068
|211.718
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|18
|1:32.110
|1.203
|0.086
|211.521
|17
|23
|ألكسندر ألبون
|ويليامز
|مرسيدس
|28
|1:32.440
|1.533
|0.330
|210.765
|18
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|27
|1:32.525
|1.618
|0.085
|210.572
|19
|21
|نيك دي فريز
|ألفا تاوري
|ريد بُل
|28
|1:32.605
|1.698
|0.080
|210.390
|20
|2
|لوجان سارجينت
|ويليامز
|مرسيدس
|29
|1:32.749
|1.842
|0.144
|210.063
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