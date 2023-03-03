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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

ألونسو يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

واصل فرناندو ألونسو البداية القويّة لمسيرته مع فريقه الجديد أستون مارتن عبر تحقيقه الزمن الأسرع في عطلة نهاية أسبوع جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى الآن متفوّقًا على ثنائيّ ريد بُل.

ألونسو يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في البحرين

حظيت هذه الحصّة بأهميّة أكبر بالنظر إلى تزامن موعدها مع موعدَي التصفيات والسباق وتراجع درجات الحرارة لتصل إلى 26 مئويّة بالنسبة لسطح المسار بالمقارنة مع 40 في التجارب الأولى.

لهذا السبب كان هناك ازدحامٌ واضحٌ على الحلبة في ظلّ تنافس السائقين على موقعٍ جيّدٍ على المسار.

واختار البعض الدخول مباشرة على إطارات "سوفت"، وعلى رأسهم سائقو فيراري ومرسيدس، في حين اختار آخرون بقيادة ثنائيّ ريد بُل إطارات "ميديوم".

وقال فيرشتابن بشكلٍ لافت: "أشعر بأنّ السيارة تقفز في كلّ مكانٍ بالمقارنة مع التجارب".

وبعد فترة هدوء قصيرة، عاد الجميع لإجراء محاكاة التصفيات وضرب حينها ألونسو بقوّة مؤكّدًا أنّ وتيرة أستون مارتن ليست مجرّد تكهّنات بل متجسّدة على أرض الواقع.

إذ سجّل بطل العالم مرّتين 1:30.907 دقيقة ليضمن الصدارة أمام حامل اللقب ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بفارق 0.169 ثانية.

وكان أداء ثنائيّ ريد بُل متقاربًا مجدّدًا، إذ لم يكن بيريز بعيدًا عن زميله سوى بـ 0.002 ثانية، بينما فصلت فجوة كبيرة نسبيًا ثلاثيًا الصدارة عن البقيّة.

حيث حلّ شارل لوكلير في المركز الرابع أمام مفاجأة الحصّة نيكو هلكنبرغ سائق هاس الذي قدّم وتيرةو قويّة للغاية.

وكان من الواضح أنّ فيراري ليست ضمن دائرة المنافسة في المقدّمة في الوقت الحاضر، حتّى عند الانتقال إلى محاكاة المسافات الطويلة، وهو ما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء الحصان الجامح.

وبالرغم من تغيّبه عن تجارب الأسبوع الماضي، لم يُواجه لانس سترول الكثير من المصاعب لتقديم وتيرة سريعة واستفاد من أداء أستون مارتن اللافت في طريقه نحو المركز السادس بفارق نصف ثانية عن زميله.

لكنّ إصابته لا تزال تؤثّر عليه، إذ عندما طلب منه مهندسه تعديل خطّه في المنعطف الأوّل من أجل الحصول على سرعة أفضل في الثاني، قال الكندي: "لا يُمكنني ذلك بسبب يديّ".

أمّا بيير غاسلي فقد حلّ سابعًا أمام لويس هاميلتون ولاندو نوريس، في حين أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل.

لكن كان من اللافت أنّ أقلّ من ثانية غطّت السائقين الـ 13 الأوائل في ظلّ تقاربٍ واضح بين الفرق هذا العام.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان أداء ألونسو وفيرشتابن متقاربًا للغاية في الأمام وهو ما يُبشّر بمعركة قويّة في السباق.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 14 Spain فرناندو ألونسو أستون مارتن مرسيدس 25 1:30.907     214.320
2 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 24 1:31.076 0.169 0.169 213.922
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 26 1:31.078 0.171 0.002 213.917
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 26 1:31.367 0.460 0.289 213.241
5 27 Germany نيكو هلكنبرغ هاس فيراري 25 1:31.376 0.469 0.009 213.220
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 28 1:31.450 0.543 0.074 213.047
7 10 France بيير غاسلي ألبين رينو 24 1:31.475 0.568 0.025 212.989
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:31.543 0.636 0.068 212.831
9 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 27 1:31.570 0.663 0.027 212.768
10 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 27 1:31.586 0.679 0.016 212.731
11 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 25 1:31.608 0.701 0.022 212.680
12 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 28 1:31.793 0.886 0.185 212.251
13 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 25 1:31.882 0.975 0.089 212.045
14 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:31.956 1.049 0.074 211.875
15 81 Australia أوسكار بياستري مكلارين مرسيدس 27 1:32.024 1.117 0.068 211.718
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 18 1:32.110 1.203 0.086 211.521
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 28 1:32.440 1.533 0.330 210.765
18 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 27 1:32.525 1.618 0.085 210.572
19 21 Netherlands نيك دي فريز ألفا تاوري ريد بُل 28 1:32.605 1.698 0.080 210.390
20 2 United States لوجان سارجينت ويليامز مرسيدس 29 1:32.749 1.842 0.144 210.063
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