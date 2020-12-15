ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

تسبّب الإسباني، الذي سيعود إلى الفورمولا واحد العام المقبل، في بعض الجدل من خلال السماح له بالمشاركة في التجارب بالرغم من خبرته الواسعة في البطولة.

وحرص ألونسو وفريقه رينو على إكمال يوم التجارب هذا كونها الفرصة الوحيدة لبطل العالم مرّتين لاختبار سيارة 2020 خارج يوم التصوير الترويجيّ الذي أكمله في برشلونة.

وخلال محاكاته للتصفيات قرب نهاية اليوم، سجّل ألونسو 1:36.333 دقيقة، وهو زمنٌ أسرع ممّا تمكّن سائقا الفريق إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو من تحقيقه في التصفيات نهاية الأسبوع الماضي.

وحلّ ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن في المركزين الثاني والثالث، بينما أكمل روبرت كوبتسا سائق ألفا روميو ترتيب الأربعة الأوائل.

أمّا ناشئ الفورمولا 2 هذا العام يوكو تسونودا – الذي من المرجّح أن يتمّ الإعلان غدًا الأربعاء عن انضمامه إلى ألفا تاوري لموسم 2021 كزميل لبيير غاسلي – فقد أكمل 123 لفّة وحقّق خامس أسرع الأزمنة.

وذهب المركز السادس إلى ناشئ ريد بُل الآخر يوري فيبس، في حين خسر زميله سيباستيان بويمي الكثير من الوقت بسبب حادثٍ مبكّر.

إذ اصطدم سائق ريد بُل بالحواجز وألحق ضررًا بالجناح الخلفيّ وعدّة مكوّنات أخرى وأكمل يومه في المركز الـ 12.

أمّا الفائز بعدّة سباقات في الفورمولا 2 كالوم إيلوت فقد حلّ ثامنًا على متن سيارة ألفا روميو الثانية، وتواجد مباشرة خلف أنطونيو فوكو سائق التطوير في صفوف فيراري.

أمّا سيارة فيراري الأخرى فقد قادها روبرت شفارتزمان ضمن قيادته الأولى لسيارة فورمولا واحد حديثه.

وعاد ميك شوماخر للجلوس خلف مقود سيارة هاس هذا اليوم بعد مشاركته في التجارب الحرّة يوم الجمعة الماضي، وأكمل الألماني 125 لفّة، لكنّه كان الأبطأ.

نتيجة اليوم: