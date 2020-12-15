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فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

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ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

سجّل فرناندو ألونسو الزمن الأسرع خلال تجارب السائقين اليافعين في بطولة العالم للفورمولا واحد في أبوظبي اليوم الثلاثاء بعد أن أكمل يومًا كاملًا خلف مقود سيارة رينو "آر.اس20".

تسبّب الإسباني، الذي سيعود إلى الفورمولا واحد العام المقبل، في بعض الجدل من خلال السماح له بالمشاركة في التجارب بالرغم من خبرته الواسعة في البطولة.

وحرص ألونسو وفريقه رينو على إكمال يوم التجارب هذا كونها الفرصة الوحيدة لبطل العالم مرّتين لاختبار سيارة 2020 خارج يوم التصوير الترويجيّ الذي أكمله في برشلونة.

وخلال محاكاته للتصفيات قرب نهاية اليوم، سجّل ألونسو 1:36.333 دقيقة، وهو زمنٌ أسرع ممّا تمكّن سائقا الفريق إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو من تحقيقه في التصفيات نهاية الأسبوع الماضي.

وحلّ ثنائيّ مرسيدس نيك دي فريز وستوفيل فاندورن في المركزين الثاني والثالث، بينما أكمل روبرت كوبتسا سائق ألفا روميو ترتيب الأربعة الأوائل.

أمّا ناشئ الفورمولا 2 هذا العام يوكو تسونودا – الذي من المرجّح أن يتمّ الإعلان غدًا الأربعاء عن انضمامه إلى ألفا تاوري لموسم 2021 كزميل لبيير غاسلي – فقد أكمل 123 لفّة وحقّق خامس أسرع الأزمنة.

وذهب المركز السادس إلى ناشئ ريد بُل الآخر يوري فيبس، في حين خسر زميله سيباستيان بويمي الكثير من الوقت بسبب حادثٍ مبكّر.

إذ اصطدم سائق ريد بُل بالحواجز وألحق ضررًا بالجناح الخلفيّ وعدّة مكوّنات أخرى وأكمل يومه في المركز الـ 12.

أمّا الفائز بعدّة سباقات في الفورمولا 2 كالوم إيلوت فقد حلّ ثامنًا على متن سيارة ألفا روميو الثانية، وتواجد مباشرة خلف أنطونيو فوكو سائق التطوير في صفوف فيراري.

أمّا سيارة فيراري الأخرى فقد قادها روبرت شفارتزمان ضمن قيادته الأولى لسيارة فورمولا واحد حديثه.

وعاد ميك شوماخر للجلوس خلف مقود سيارة هاس هذا اليوم بعد مشاركته في التجارب الحرّة يوم الجمعة الماضي، وأكمل الألماني 125 لفّة، لكنّه كان الأبطأ.

نتيجة اليوم:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 فرناندو ألونسو رينو 1:36.333   105
2 نيك دي فريز مرسيدس 1:36.595 +0.262 110
3 ستوفيل فاندورن مرسيدس 1:36.840 +0.507 82
4 روبرت شفارتزمان ألفا روميو 1:37.446 +1.113 89
5 يوكي تسونودا ألفا تاوري 1:37.557 +1.224 123
6 يوري فيبس ريد بُل 1:37.770 +1.437 101
7 أنطونيو فوكو فيراري 1:37.817 +1.484 126
8 كالوم إيلوت ألفا روميو 1:37.826 +1.493 93
9 غوان يو تشو رينو 1:37.902 +1.569 98
10 جاك أيتكن ويليامز 1:38.153 +1.820 78
11 روبرت شفارتزمان فيراري 1:38.157 +1.824 129
12 سيباستيان بويمي ريد بُل 1:38.284 +1.951 77
13 مارينو ساتو ألفا تاوري 1:38.495 +2.162 127
15 ميك شوماخر هاس 1:39.947 +3.614 125
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