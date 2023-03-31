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ألونسو يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في أستراليا

هطلت الأمطار خلال التجارب الحرة الثانية من جولة أستراليا في موسم 2023 للفورمولا واحد، حيث انتهت بتسجيل فرناندو ألونسو أسرع الأزمنة على متن أستون مارتن، أمام شارل لوكلير وماكس فيرستابن.

خلدون يونس
من قبل:
ألونسو يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في أستراليا

خرجت السيارات جميعها في وقت مبكر من بداية حصة التجارب الحرة الثانية، وذلك بهدف إكمال أكبر قدر ممكن من اللفات قبل هطول الأمطار، حيث جرّب قسم منهم كذلك إطارات سوفت.

لكن الأمطار الخفيفة وصلت بالفعل بعد ربع ساعة تقريباً، حين كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالمركز الأول على إطارات ميديوم بفارق نصف ثانية تقريباً أمام كل من شارل لوكلير وماكس فيرستابن سائقي فيراري وريد بُل.

لكن بعد فترة قصيرة من توقف الأحداث على الحلبة، خرجت فيراري التي قررت تجربة إطارات سوفت مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير، لكنهما لم يتمكنا من تسجيل أي زمن جيد، حيث أجبرت الأمطار الفرق على تغيير نوعية الإطارات.

وسرعان ما بدأت السيارات تخرج إلى الحلبة على إطارات انترميديت.

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شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

لكن بعد انتصاف الحصة باتت الأمطار واضحة للغاية حيث أصبحت الحلبة مبللة، بالتالي واصلت السيارات على إطارات انترميديت.

لتنتهي الحصة على نفس الترتيب، مع ألونسو أولاً، أمام لوكلير وفيرستابن.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وإستيبان أوكون سائق ألبين.

سيرجيو بيريز أكمل الحصة بالمركز السابع على متن ريد بُل، بينما أكمل لاندو نوريس، نيكو هلكنبرغ وبيير غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن مكلارين، هاس وألبين على التوالي.

التجارب الحرة الثانية:

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق
1 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin Mercedes 1:18.887  
2 Monaco شارل لوكلير Ferrari Ferrari 1:19.332 0.445
3 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull Red Bull 1:19.502 0.615
4 United Kingdom جورج راسل Mercedes Mercedes 1:19.672 0.785
5 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari Ferrari 1:19.695 0.808
6 France إستيبان أوكون Alpine Renault 1:19.725 0.838
7 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull Red Bull 1:20.083 1.196
8 United Kingdom لاندو نوريس McLaren Mercedes 1:20.176 1.289
9 Germany نيكو هلكنبرغ Haas Ferrari 1:20.194 1.307
10 France بيير غاسلي Alpine Renault 1:20.206 1.319
11 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri Red Bull 1:20.220 1.333
12 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo Ferrari 1:20.312 1.425
13 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes Mercedes 1:20.323 1.436
14 Australia أوسكار بياستري McLaren Mercedes 1:20.380 1.493
15 China غوانيو جو Alfa Romeo Ferrari 1:20.470 1.583
16 Canada لانس سترول Aston Martin Mercedes 1:20.579 1.692
17 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri Red Bull 1:20.600 1.713
18 Thailand ألكسندر ألبون Williams Mercedes 1:21.182 2.295
19 Denmark كيفن ماغنوسن Haas Ferrari 1:21.266 2.379
20 United States لوجان سارجينت Williams Mercedes    
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