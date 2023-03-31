ألونسو يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت هطول الأمطار في أستراليا

خرجت السيارات جميعها في وقت مبكر من بداية حصة التجارب الحرة الثانية، وذلك بهدف إكمال أكبر قدر ممكن من اللفات قبل هطول الأمطار، حيث جرّب قسم منهم كذلك إطارات سوفت.

لكن الأمطار الخفيفة وصلت بالفعل بعد ربع ساعة تقريباً، حين كان فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالمركز الأول على إطارات ميديوم بفارق نصف ثانية تقريباً أمام كل من شارل لوكلير وماكس فيرستابن سائقي فيراري وريد بُل.

لكن بعد فترة قصيرة من توقف الأحداث على الحلبة، خرجت فيراري التي قررت تجربة إطارات سوفت مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير، لكنهما لم يتمكنا من تسجيل أي زمن جيد، حيث أجبرت الأمطار الفرق على تغيير نوعية الإطارات.

وسرعان ما بدأت السيارات تخرج إلى الحلبة على إطارات انترميديت.

شارل لوكلير، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

لكن بعد انتصاف الحصة باتت الأمطار واضحة للغاية حيث أصبحت الحلبة مبللة، بالتالي واصلت السيارات على إطارات انترميديت.

لتنتهي الحصة على نفس الترتيب، مع ألونسو أولاً، أمام لوكلير وفيرستابن.

جورج راسل وضع سيارته مرسيدس بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز سائق فيراري وإستيبان أوكون سائق ألبين.

سيرجيو بيريز أكمل الحصة بالمركز السابع على متن ريد بُل، بينما أكمل لاندو نوريس، نيكو هلكنبرغ وبيير غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن مكلارين، هاس وألبين على التوالي.

التجارب الحرة الثانية: