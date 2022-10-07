ألونسو يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في اليابان

تساقطت الأمطار بغزارة خلال النصف ساعة التي سبقت التجارب على حلبة سوزوكا، ما كان يعني أن السيارات انتظرت قبل الخروج للمسار.

وكان كيفن ماغنوسن سائق هاس أول الخارجين إلى الحلبة وتلاه يوكي تسونودا، لكنهما لم ينجحا بإكمال اللفة.

خرج كل من نيكولاس لاتيفي، ميك شوماخر ولانس سترول كذلك لكن لم يبق على المسار إلا سائق هاس.

سجل شوماخر أول زمن سريع باستعمال إطارات الأمطار.

وسرعان ما بدأت سيارات أخرى بالخروج إلى المسار، بينما بقي لوكلير على المسار الذي سرعان ما بدا أنه جاهز لإطارات "انترميديت".

أما زميله ساينز فتفوق على رقم شوماخر، قبل أن يتقدم لوكلير للمركز الأول.

وواصلت فيراري الدوران على الحلبة وسجلت أسرع الأزمنة مع لوكلير وساينز.

ماكس فيرستابن، إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس كانوا أول الخارجين على إطارات "انترميديت"

زمن فيرستابن على إطارات "انترميديت" وضعه في مقدمة الترتيب، لكن سرعان ما تقدم بوتاس وأوكون أمام ثنائي فيراري وكذلك سيرجيو بيريز، لكن خلف زميله فيرستابن الذي واصل تحسين زمنه.

زمن أوكون وضعه في المقدمة قبل أن تعود زخات الأمطار للحلبة، لكن ذلك لم يوقف الأزمنة من التحسن، حيث استعملت سيارتا فيراري إطارات انترميديت خلال الدقائق العشرين الأخيرة.

وتقدم لوكلير مجدداً قبل أن يتفوق عليه ساينز. وبعدهما جاء ألونسو ليخطف أسرع زمن مع دقيقة و42.248 ثانية.

ومع ازدياد سوء وضع المسار في الدقائق المتبقية، ازدادت صعوبة تحسين الأزمنة.

ماغنوسن أنهى الحصة خامساً خلف أوكون وأمام فيرستابن، بينما حقق ميك شوماخر المركز السابع أمام لاندو نوريس، فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى: