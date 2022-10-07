ألونسو يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في اليابان
تصدر فرناندو ألونسو سائق ألبين أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد، أمام ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير.
تساقطت الأمطار بغزارة خلال النصف ساعة التي سبقت التجارب على حلبة سوزوكا، ما كان يعني أن السيارات انتظرت قبل الخروج للمسار.
وكان كيفن ماغنوسن سائق هاس أول الخارجين إلى الحلبة وتلاه يوكي تسونودا، لكنهما لم ينجحا بإكمال اللفة.
خرج كل من نيكولاس لاتيفي، ميك شوماخر ولانس سترول كذلك لكن لم يبق على المسار إلا سائق هاس.
سجل شوماخر أول زمن سريع باستعمال إطارات الأمطار.
وسرعان ما بدأت سيارات أخرى بالخروج إلى المسار، بينما بقي لوكلير على المسار الذي سرعان ما بدا أنه جاهز لإطارات "انترميديت".
أما زميله ساينز فتفوق على رقم شوماخر، قبل أن يتقدم لوكلير للمركز الأول.
وواصلت فيراري الدوران على الحلبة وسجلت أسرع الأزمنة مع لوكلير وساينز.
ماكس فيرستابن، إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس كانوا أول الخارجين على إطارات "انترميديت"
زمن فيرستابن على إطارات "انترميديت" وضعه في مقدمة الترتيب، لكن سرعان ما تقدم بوتاس وأوكون أمام ثنائي فيراري وكذلك سيرجيو بيريز، لكن خلف زميله فيرستابن الذي واصل تحسين زمنه.
زمن أوكون وضعه في المقدمة قبل أن تعود زخات الأمطار للحلبة، لكن ذلك لم يوقف الأزمنة من التحسن، حيث استعملت سيارتا فيراري إطارات انترميديت خلال الدقائق العشرين الأخيرة.
وتقدم لوكلير مجدداً قبل أن يتفوق عليه ساينز. وبعدهما جاء ألونسو ليخطف أسرع زمن مع دقيقة و42.248 ثانية.
ومع ازدياد سوء وضع المسار في الدقائق المتبقية، ازدادت صعوبة تحسين الأزمنة.
ماغنوسن أنهى الحصة خامساً خلف أوكون وأمام فيرستابن، بينما حقق ميك شوماخر المركز السابع أمام لاندو نوريس، فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|السائق
|الهيكل
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|فرناندو ألونسو
|Alpine
|7
|1:42.248
|204.455
|2
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|15
|1:42.563
|0.315
|0.315
|203.827
|3
|شارل لوكلير
|Ferrari
|16
|1:42.634
|0.386
|0.071
|203.686
|4
|إستيبان أوكون
|Alpine
|5
|1:43.022
|0.774
|0.388
|202.919
|5
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|15
|1:43.258
|1.010
|0.236
|202.455
|6
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|4
|1:43.362
|1.114
|0.104
|202.252
|7
|ميك شوماخر
|Haas
|13
|1:43.761
|1.513
|0.399
|201.474
|8
|لاندو نوريس
|McLaren
|7
|1:43.889
|1.641
|0.128
|201.226
|9
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|13
|1:43.969
|1.721
|0.080
|201.071
|10
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|4
|1:44.234
|1.986
|0.265
|200.560
|11
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|15
|1:44.429
|2.181
|0.195
|200.185
|12
|دانيال ريكاردو
|McLaren
|8
|1:44.486
|2.238
|0.057
|200.076
|13
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|6
|1:44.558
|2.310
|0.072
|199.938
|14
|لانس سترول
|Aston Martin
|10
|1:44.570
|2.322
|0.012
|199.915
|15
|ألكسندر ألبون
|Williams
|9
|1:44.791
|2.543
|0.221
|199.494
|16
|بيير غاسلي
|AlphaTauri
|12
|1:44.878
|2.630
|0.087
|199.328
|17
|نيكولاس لاتيفي
|Williams
|11
|1:45.424
|3.176
|0.546
|198.296
|18
|جورج راسل
|Mercedes
|4
|1:46.103
|3.855
|0.679
|197.027
|19
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|16
|1:46.192
|3.944
|0.089
|196.862
|20
|سيباستيان فيتيل
|Aston Martin
|8
|1:48.090
|5.842
|1.898
|193.405
|شاهد كامل النتائج
هاميلتون: حظوظ مرسيدس بلقب 2021 تأثرت بعدم اعتماد تحديثات بقيمة نصف مليون دولار
براون: من "المهم للغاية" التعامل مع قوانين سقف النفقات مثل القوانين التقنية
أحدث الأخبار
تأكيد انتقال غاسلي إلى فريق ألبين ليجاور أوكون بدءاً من موسم 2023
أكد فريق ألبين للفورمولا واحد رسمياً انتقال بيير غاسلي ليجاور إستبيان أوكون بعقد لعدة سنوات بدءاً من موسم 2023 المقبل.
رسميًا: دي فريز ينضمّ إلى ألفا تاوري لموسم 2023 في الفورمولا واحد
سيقود نيك دي فريز لصالح معسكر ريد بُل عندما يكمل تشكيلة ألفا تاوري رفقة يوكي تسونودا في موسم 2023.
"ألعاب موتورسبورت" تطلق توسعة موسم 2022 للعبة "ناسكار 21:إغنيشن" اليوم
أطلقت "ألعاب موتورسبورت" تحديث توسعة موسم 2022 للعبتها الإلكترونية "ناسكار 21: إغنيشن" اليوم.
الكشف عن أحدث تعديلات أرضيّة فيراري في اليابان
قيّمت فيراري على مدار السباقات القليلة الماضية جدوى الأرضيّة المحدّثة التي قدّمتها ضمن جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّها عدّلته بضعة مرّات منذ ذلك الحين.