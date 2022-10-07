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فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى تقرير التجارب

ألونسو يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في اليابان

تصدر فرناندو ألونسو سائق ألبين أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى الماطرة لجائزة اليابان الكبرى في الفورمولا واحد، أمام ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

ألونسو يتصدر التجارب الحرة الأولى الماطرة في اليابان

تساقطت الأمطار بغزارة خلال النصف ساعة التي سبقت التجارب على حلبة سوزوكا، ما كان يعني أن السيارات انتظرت قبل الخروج للمسار.

وكان كيفن ماغنوسن سائق هاس أول الخارجين إلى الحلبة وتلاه يوكي تسونودا، لكنهما لم ينجحا بإكمال اللفة.

خرج كل من نيكولاس لاتيفي، ميك شوماخر ولانس سترول كذلك لكن لم يبق على المسار إلا سائق هاس.

سجل شوماخر أول زمن سريع باستعمال إطارات الأمطار.

وسرعان ما بدأت سيارات أخرى بالخروج إلى المسار، بينما بقي لوكلير على المسار الذي سرعان ما بدا أنه جاهز لإطارات "انترميديت".

أما زميله ساينز فتفوق على رقم شوماخر، قبل أن يتقدم لوكلير للمركز الأول.

وواصلت فيراري الدوران على الحلبة وسجلت أسرع الأزمنة مع لوكلير وساينز.

ماكس فيرستابن، إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس كانوا أول الخارجين على إطارات "انترميديت"

زمن فيرستابن على إطارات "انترميديت" وضعه في مقدمة الترتيب، لكن سرعان ما تقدم بوتاس وأوكون أمام ثنائي فيراري وكذلك سيرجيو بيريز، لكن خلف زميله فيرستابن الذي واصل تحسين زمنه. 

زمن أوكون وضعه في المقدمة قبل أن تعود زخات الأمطار للحلبة، لكن ذلك لم يوقف الأزمنة من التحسن، حيث استعملت سيارتا فيراري إطارات انترميديت خلال الدقائق العشرين الأخيرة.

وتقدم لوكلير مجدداً قبل أن يتفوق عليه ساينز. وبعدهما جاء ألونسو ليخطف أسرع زمن مع دقيقة و42.248 ثانية.

ومع ازدياد سوء وضع المسار في الدقائق المتبقية، ازدادت صعوبة تحسين الأزمنة.

ماغنوسن أنهى الحصة خامساً خلف أوكون وأمام فيرستابن، بينما حقق ميك شوماخر المركز السابع أمام لاندو نوريس، فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى:

المركز السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 Spain فرناندو ألونسو Alpine 7 1:42.248     204.455
2 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari 15 1:42.563 0.315 0.315 203.827
3 Monaco شارل لوكلير Ferrari 16 1:42.634 0.386 0.071 203.686
4 France إستيبان أوكون Alpine 5 1:43.022 0.774 0.388 202.919
5 Denmark كيفن ماغنوسن Haas 15 1:43.258 1.010 0.236 202.455
6 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull 4 1:43.362 1.114 0.104 202.252
7 Germany ميك شوماخر Haas 13 1:43.761 1.513 0.399 201.474
8 United Kingdom لاندو نوريس McLaren 7 1:43.889 1.641 0.128 201.226
9 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo 13 1:43.969 1.721 0.080 201.071
10 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull 4 1:44.234 1.986 0.265 200.560
11 China غوانيو جو Alfa Romeo 15 1:44.429 2.181 0.195 200.185
12 Australia دانيال ريكاردو McLaren 8 1:44.486 2.238 0.057 200.076
13 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes 6 1:44.558 2.310 0.072 199.938
14 Canada لانس سترول Aston Martin 10 1:44.570 2.322 0.012 199.915
15 Thailand ألكسندر ألبون Williams 9 1:44.791 2.543 0.221 199.494
16 France بيير غاسلي AlphaTauri 12 1:44.878 2.630 0.087 199.328
17 Canada نيكولاس لاتيفي Williams 11 1:45.424 3.176 0.546 198.296
18 United Kingdom جورج راسل Mercedes 4 1:46.103 3.855 0.679 197.027
19 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri 16 1:46.192 3.944 0.089 196.862
20 Germany سيباستيان فيتيل Aston Martin 8 1:48.090 5.842 1.898 193.405
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