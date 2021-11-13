ألونسو يتصدر التجارب الثانية في البرازيل مع تواصل الغموض بشأن تحقيقي هاميلتون وفيرشتابن

انطلقت الحصّة من دون أن يعلم أيّ أحدٍ ما خرج به مراقبو السباق حيال التحقيقَين مع هاميلتون وفيرشتابن.

لذا سمحت "فيا" لفريق مرسيدس بتغيير الجناح الخلفيّ لكن بذات الخصائص مع الإبقاء على الآخر المصادر بحوزتها.

وبالنظر إلى أنّه لا يُمكن العمل على إعدادات السيارات بعد تجميدها منذ الأمس وإكمال التجارب التأهيليّة، تمحور عمل الجميع حول فهم الإطارات باستخدام كميّات وقود عالية ومعرفة التركيبات الأنسب وعمرها.

من جانبه قال بيير غاسلي قرب نهاية الحصّة: "لا أعلم إن كانت لديّ مشكلة، لكنّ السيارة لا يُمكن قيادتها".

وذهبت الصدارة إلى الإسباني ألونسو سائق ألبين الذي سجّل 1:11.238 دقيقة، بالرغم من أنّه من المرجّح أنّه سجّل ذلك بكميّة وقودٍ منخفضة نسبيًا.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا خلفه بـ 0.864 دقيقة وركّز عمله على إطارات "ميديوم"، وتقدّم على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وذهب المركز الرابع إلى إستيبان أوكون الذي حلّ على بُعد 0.052 ثانية عن بوتاس في ظلّ تركيزه هو وزميله ألونسو على إطارات "سوفت".

وبعد أن أمضى أغلب مراحل الحصّة في مراكز متأخّرة، تقدّم هاميلتون في النهاية إلى المركز الخامس، لكن على بُعد ثانية ونصف عن الصدارة، وتفوّق على سيرجيو بيريز.

وكان المركز السابع من نصيب أنطونيو جيوفينازي الذي تقدّم على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، في حين أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: