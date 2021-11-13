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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى تقرير السباق

ألونسو يتصدر التجارب الثانية في البرازيل مع تواصل الغموض بشأن تحقيقي هاميلتون وفيرشتابن

سجّل الإسباني فرناندو ألونسو الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد ليتقدّم بقرابة ثانية على ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، وذلك في ظلّ تواصل عدم الخروج بأيّة قرارات بشأن تحقيقَي الهولندي وغريمه لويس هاميلتون.

ألونسو يتصدر التجارب الثانية في البرازيل مع تواصل الغموض بشأن تحقيقي هاميلتون وفيرشتابن

انطلقت الحصّة من دون أن يعلم أيّ أحدٍ ما خرج به مراقبو السباق حيال التحقيقَين مع هاميلتون وفيرشتابن.

لذا سمحت "فيا" لفريق مرسيدس بتغيير الجناح الخلفيّ لكن بذات الخصائص مع الإبقاء على الآخر المصادر بحوزتها.

وبالنظر إلى أنّه لا يُمكن العمل على إعدادات السيارات بعد تجميدها منذ الأمس وإكمال التجارب التأهيليّة، تمحور عمل الجميع حول فهم الإطارات باستخدام كميّات وقود عالية ومعرفة التركيبات الأنسب وعمرها.

من جانبه قال بيير غاسلي قرب نهاية الحصّة: "لا أعلم إن كانت لديّ مشكلة، لكنّ السيارة لا يُمكن قيادتها".

وذهبت الصدارة إلى الإسباني ألونسو سائق ألبين الذي سجّل 1:11.238 دقيقة، بالرغم من أنّه من المرجّح أنّه سجّل ذلك بكميّة وقودٍ منخفضة نسبيًا.

وحلّ فيرشتابن ثانيًا خلفه بـ 0.864 دقيقة وركّز عمله على إطارات "ميديوم"، وتقدّم على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وذهب المركز الرابع إلى إستيبان أوكون الذي حلّ على بُعد 0.052 ثانية عن بوتاس في ظلّ تركيزه هو وزميله ألونسو على إطارات "سوفت".

وبعد أن أمضى أغلب مراحل الحصّة في مراكز متأخّرة، تقدّم هاميلتون في النهاية إلى المركز الخامس، لكن على بُعد ثانية ونصف عن الصدارة، وتفوّق على سيرجيو بيريز.

وكان المركز السابع من نصيب أنطونيو جيوفينازي الذي تقدّم على ثنائيّ فيراري كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير، في حين أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:11.238     217.754
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 26 1:12.102 0.864 0.864 215.145
3 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 24 1:12.355 1.117 0.253 214.392
4 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 26 1:12.407 1.169 0.052 214.238
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 25 1:12.741 1.503 0.334 213.255
6 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 29 1:12.903 1.665 0.162 212.781
7 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 37 1:12.997 1.759 0.094 212.507
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 31 1:13.078 1.840 0.081 212.271
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 33 1:13.099 1.861 0.021 212.210
10 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 39 1:13.355 2.117 0.256 211.470
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 41 1:13.426 2.188 0.071 211.265
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 25 1:13.448 2.210 0.022 211.202
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 23 1:13.581 2.343 0.133 210.820
14 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 32 1:13.608 2.370 0.027 210.743
15 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:13.615 2.377 0.007 210.723
16 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 38 1:13.726 2.488 0.111 210.406
17 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 42 1:13.747 2.509 0.021 210.346
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 24 1:14.025 2.787 0.278 209.556
19 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 40 1:14.066 2.828 0.041 209.440
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 37 1:14.909 3.671 0.843 207.083
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