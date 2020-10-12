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ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل

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ألونسو يتجه للمشاركة في تجارب مع رينو على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل

يتجه فرناندو ألونسو للمشاركة في تجارب على متن سيارة فورمولا واحد في برشلونة وللمرة الأولى منذ إعلان انضمامه إلى فريق رينو للموسم المقبل.

من المتوقع أن يقود بطل العالم مرتين السيارة على المسار للمرة الأولى خلال يوم التصوير، والذي يتم السماح فيه بإكمال 100 كيلومتر فقط.

ولم يؤكد الفريق رسمياً أي شيء بعد حيال ذلك.

وقال متحدث باسم حلبة برشلونة لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يوم الثلاثاء، لدينا فعالية على المسار، وهوية الزبون سرّية".

ومن غير المعلوم إن كان الفريق سيستعمل سيارة بمواصفات 2018، وبالتالي إمكانية إكمال أكثر من 100 كيلومتر، كما فعل فريق ألفا تاوري في إيمولا خلال وقت سابق من هذا العام.

وتمتلك رينو سيارة جاهزة، حيث قادها دانيال ريكاردو وإستيبان أوكون خلال يومي التجارب في النمسا قبل بداية الموسم.

وبالرغم من عدم تأكيد تلك الاختبارات، لكن أبيتبول أوضح أنه يراقب سير الأمور عن كثب، كما ألمح في نوربورغرينغ عن إمكانية مشاركة الإسباني قريباً.

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يشار إلى أن ألونسو يمضي الأيام الأخيرة في مصنع رينو في إنستون حيث يعمل مع المهندسين.

وقال أبيتبول: "لقد تلقينا رسالة من قبل خلال وبعد السباق. حماسته مثيرة للإعجاب. أعتقد أن رؤيته وعمله ينصبان على التركيز لموسم 2022".

واختتم: "مع مرور الموسم فإن عمله مع الفريق يتطور، وكذلك مع السيارة. أعتقد أن ألونسو مثل قرش كبير، حالما يشتمّ رائحة الفريسة فإنه يرغب بالهجوم مباشرة. وهذا ما أراه - أرى قرشاً جائعاً جداً".

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