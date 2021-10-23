ألونسو يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في أوستن بعد تغيير محرّكه

واجه الإسباني بداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع بعد توقّفه على المسار في التجارب الحرّة الأولى بسبب ما اشتُبه في أنّه تسرّب مياه.

وفي حين أنّ ألونسو كان قادرًا على المشاركة مجدّدًا، فقد اتّضح بأنّ ألبين لم تكن واثقة من إكمال عطلة نهاية الأسبوع من دون المجازفة بالمزيد من المشاكل.

وبحديثه عمّا حدث بالأمس، قال ألونسو: "أعتقد بأنّها كانت مشكلة في نظام المياه، لذا تعيّن علينا إيقاف السيارة لأنّ المحرّك كان يعمل من دون مياه في تلك المرحلة".

وأضاف: "قاموا بتصليح المشكلة وأكملنا بعض اللفّات في التجارب الحرّة الأولى".

لكنّ ألبين اختارت منحه وحدة طاقة جديدة بالكامل قبيل التجارب الحرّة الثالثة في أوستن.

ومع تغييره لكلّ المكوّنات قبل التصفيات والسباق فسيتمّ إرساله مباشرة إلى آخر الترتيب على شبكة الانطلاق.

وتأتي هذه العقوبة على إثر سلسلة من العقوبات الأخرى لسائقين آخرين نهاية هذا الأسبوع.

إذ تلقى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس عقوبة التراجع 5 مراكز لتغييره محرّك الاحتراق الداخلي وهو السادس له هذا الموسم، حيث قالت مرسيدس أنّها تُواجه بعض مشاكل الموثوقيّة في محرّكها.

كما حصل سيباستيان فيتيل وجورج راسل على محرّكين جديدين لنهاية هذا الأسبوع وسينطلقان من الخلف كذلك، وسيتمّ تحديد ترتيب الثلاثيّ النهائيّ وفق أزمنتهم في التصفيات.