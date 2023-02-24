ألونسو يتّجه لاختبار سيارة أستون مارتن وحيدًا في بقيّة تجارب البحرين
يتّجه فرناندو ألونسو لاختبار سيارة "آي.ام.آر23" وحيدًا خلال اليومين المتبقين من تجارب البحرين الشتويّة للفورمولا واحد في ظلّ انتظار أستون مارتن للمزيد من التحديثات بشأن لانس سترول.
استُبعد سترول من تجارب هذا الأسبوع بعد تعرّضه لحادثة على الدرّاجة، حيث أكّد مايك كراك مدير الفريق الآن أنّها إصابة في المعصم.
ولا يعلم الفريق بعد إن كان سترول سيتمتّع بلياقة كافية للمشاركة في جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة نهاية الأسبوع المقبل.
وقاد فيليبي دروغوفيتش السيارة في الفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل، بالرغم من أنّ مشاركته تأثّرت بمشكلة كهربائيّة قبل أن يُسلّم السيارة لألونسو في فترة ما بعد الظهر.
وأعلن الفريق مساء الخميس أنّ ألونسو فقط سيقود غدًا الجمعة، بالرغم من عدم تأكيد برنامج السبت بشكلٍ رسمي بعد.
لكن يُتفهّم بأنّه حتّى لو تمّ إدراج دروغوفيتش يوم السبت مع ألونسو، فلا يعني ذلك بالضرورة أنّه لا تزال هناك شكوكٌ حول مشاركة سترول في السباق، كون الفريق يعتقد بأنّه سيكون من المفيد للسائق الاحتياطي قطع بعض المسافات المفيدة هذا الأسبوع.
ويلتزم ستوفيل فاندورن السائق الاحتياطي الآخر للفريق بالمشاركة في جولة كايب تاون للفورمولا إي نهاية هذا الأسبوع، لكنّه سيكون حاضرًا في البحرين نهاية الأسبوع المقبل.
ويُتفهّم بأنّ أيّ إشارة لعودة سيباستيان فيتيل للمشاركة في جولة وحيدة، مثلما فعل جنسن باتون مع مكلارين في موناكو 2017، بعيدة كلّ البعد عن الواقع.
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