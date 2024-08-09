ألونسو يُبدي رأيه في مهندسه السابق أندريا ستيلا

عمل فرناندو ألونسو سابقًا مع أندريا ستيلا عندما كان الأخير مهندس سباقه في فيراري، قبل أن ينتقل الإسباني إلى صفوف مكلارين ويلحق به الإيطالي الذي تدرج ضمن صفوف العلامة البريطانية ليصبح مديرًا للفريق في 2022.

وقد نجح ستيلا في الوصول بمكلارين لأن تمتلك السيارة الأسرع أحيانًا في هذا الموسم، وأن تنافس على الفوز بانتظام وتملك فرصة واقعية للغاية بأن تحرز بطولة الصانعين لهذا الموسم متفوقة على ريد بُل.

ولذلك عمدت مكلارين إلى تمديد عقد ستيلا في وقت سابق من الشهر الجاري ليواصل سلسلة نجاحاته مع الفريق.

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وفي ظل الإنجازات التي حققها ستيلا مع مكلارين، فلم يكن لدى ألونسو سوى الإشادة بالإيطالي، مُشيرًا إلى أنه لم يتفاجأ من العمل الجيد الذي قام به.

حيث قال: "إنه شخص مدهش بحق. إنه مهندس رائع في البداية والآن مدير فريق جيد".

وأضاف: "أندريا شخصة رائعة، وأعتقد بأن أي أحد يتعامل بصدق ويعتمد على المنطق أثناء القيام بوظيفته سيكون ناجحًا في حياته".

وتابع: "إنه قائد رائع وكما سبق وقلت على مستوى فكري عال جدًا. لذلك فأنا لست متفاجئًا من قيامه بعمل جيد بهذا القدر".