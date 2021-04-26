تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

أبدى فرناندو ألونسو "إعجابه" بالالتزام الذي أظهره إستيبان أوكون منذ أن أصبح زميلًا للسائق الفرنسي ضمن صفوف ألبين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

عاد ألونسو إلى منافسات الفورمولا واحد الشهر الماضي بعد عامين من الغياب، حيث انضم إلى صفوف ألبين لفترة ثالثة في مسيرته مع الفريق المتمركز في إنستون.

وقد أسس ألونسو سمعة لنفسه بأن دومًا ما يكون المسيطر في مواجهة زملائه خلال مسيرته في البطولة، وقد تجلّى ذلك في موسم 2018 عندما تفوّق على ستوفيل فاندورن بنتيجة 21 إلى 0 في التصفيات على مدار الموسم.

لكنّ أوكون في المقابل كان قادرًا على التقدم أمام ألونسو في كل من التصفيات والسباق في إيمولا ضمن جولتهما الثانية سويًا في ألبين، إذ سجّل ذلك المرة الأولى التي يتأخّر فيها الإسباني في التصفيات خلف زميل له منذ جائزة ماليزيا الكبرى موسم 2017.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره بالعمل مع أوكون، انهال ألونسو بالإشادة على الفرنسي الشاب.

حيث قال: "أنا معجب بكل تأكيد وسعيد بوجود إستيبان بجانبي".

وأضاف: "إنه محترف جدًا، ويعمل بجد كبير، ليس فقط على الحلبة، ولكن كذلك على جهاز المُحاكاة. تشاركنا الكثير من الأمور سوية. إذ وبينما يتواجد أحدنا على جهاز المُحاكاة، فإننا نحاول أن نكون على تواصل ونعمل من أجل تحسين السيارة".

وتابع: "أعلم أنه يضع الكثير من الالتزام والإصرار في الفريق. عندما يكون لديك زميل يعمل بعزم كبير، يكون ذلك جيّدًا لكلا السائقين، وهو يفعل ذلك تمامًا".

وأكمل: "لكن في ذات الوقت ترغب بأن تكون على مستوى سرعة زميلك أو أسرع بعض الشيء في كل مرة. هذه المرة (في تصفيات إيمولا) لم يكن الوضع هكذا، لكنني سأحاول في المرة المُقبلة".

اقرأ أيضاً:

جديرٌ بالذكر أنّ ثلاثة سائقين فقط - جنسن باتون في 2015، لويس هاميلتون في 2007 وتارسو ماركيز في 2001 - قد تمكنوا من التقدم على ألونسو في ترتيب السائقين عندما كانوا في ذات الفريق معه.

من جهته، قال أوكون أن كان يتطلّع لفرص التسابق بجوار ألونسو والتعلم من الإسباني، والذي وجد العمل معه سهلًا للغاية حتى الآن.

فقال: "إنها فرصة رائعة أن أعمل مع بطل عالم بجواري، وأحد أفضل السائقين على الساحة".

وأردف: "كثيرون أخبروني أمورًا عنه، لكن ما أراه من الداخل يجعلني أستمتع كثيرًا بالتعاون معه حتى الآن. فرناندو يملك الكثير من الصدق، عندما يقول شيئًا، يعنيه".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه

المقال السابق

دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين إستيبان أوكون , فرناندو ألونسو
قائمة الفرق ألبين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

58دقيقة
2
راليات أخرى

ناصر العطية يفوز برالي تييراس ألتاس دي لوركا الاسباني

3
موتو جي بي

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

4
سلاسل متعددة

المملكة العربية السعودية: الطريق نحو تعزيز المكانة على الخريطة الرياضية العالمية

5
فورمولا 1

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

أحدث الأخبار
ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين
فورمولا 1

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

58د
دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه
فورمولا 1

دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه

الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد

بريفيو: اللاسلكي هو الاختلاف الأكبر بين الموتو جي بي والفورمولا واحد
فورمولا 1

بريفيو: اللاسلكي هو الاختلاف الأكبر بين الموتو جي بي والفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
الفورمولا واحد ستواصل منافساتها في سوزوكا حتى 2024 00:33
فورمولا 1

الفورمولا واحد ستواصل منافساتها في سوزوكا حتى 2024

الأعمال السابقة لسائقي الفورمولا واحد: رايكونن، غروجان، ويبر وغيرهم 04:16
فورمولا 1

الأعمال السابقة لسائقي الفورمولا واحد: رايكونن، غروجان، ويبر وغيرهم

نظرة على مجريات إيمولا: سيطرة فيرشتابن وتحسّن فيراري 14:35
فورمولا 1
23-04-2021

نظرة على مجريات إيمولا: سيطرة فيرشتابن وتحسّن فيراري

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد 02:34
فورمولا 1
20-04-2021

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟ 09:53
فورمولا 1
20-04-2021

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟

More from
إستيبان أوكون
لا إجراءات إضافية إزاء حادثة بيريز وأوكون في التجارب الحرة الأولى من جولة إيميليا رومانيا جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لا إجراءات إضافية إزاء حادثة بيريز وأوكون في التجارب الحرة الأولى من جولة إيميليا رومانيا

ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين لن تدع المنافسة بين ألونسو وأوكون تخرج عن السيطرة وتزعزع استقرار الفريق

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

More from
ألبين
ألبين: تحديثات السيارة لجولة إيمولا ستظهر بشكل أقوى في حلبات أخرى جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

ألبين: تحديثات السيارة لجولة إيمولا ستظهر بشكل أقوى في حلبات أخرى

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

ألونسو: فترة الغياب ليست عذراً لضعف الأداء

ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

ناصر العطية يفوز برالي تييراس ألتاس دي لوركا الاسباني
راليات أخرى راليات أخرى / تقرير القسم

ناصر العطية يفوز برالي تييراس ألتاس دي لوركا الاسباني

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز عاش "تفجّراً عاطفياً" بعد تحقيق "حلمه" بالعودة إلى موتو جي بي

المملكة العربية السعودية: الطريق نحو تعزيز المكانة على الخريطة الرياضية العالمية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / مقالة خاصة

المملكة العربية السعودية: الطريق نحو تعزيز المكانة على الخريطة الرياضية العالمية

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يتوقّع مستوى متباعدًا لفرق الفورمولا واحد في 2022

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هوندا تكشف أسرار تطوير محرّكها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقابلة

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

دومينيكالي: إجراءات الفورمولا واحد بخفض النفقات مثالٌ يمكن لكرة القدم اتباعه

الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقابلة

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.