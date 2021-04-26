ألونسو يُبدي إعجابه بأوكون "الملتزم" كزميل له ضمن صفوف ألبين

عاد ألونسو إلى منافسات الفورمولا واحد الشهر الماضي بعد عامين من الغياب، حيث انضم إلى صفوف ألبين لفترة ثالثة في مسيرته مع الفريق المتمركز في إنستون.

وقد أسس ألونسو سمعة لنفسه بأن دومًا ما يكون المسيطر في مواجهة زملائه خلال مسيرته في البطولة، وقد تجلّى ذلك في موسم 2018 عندما تفوّق على ستوفيل فاندورن بنتيجة 21 إلى 0 في التصفيات على مدار الموسم.

لكنّ أوكون في المقابل كان قادرًا على التقدم أمام ألونسو في كل من التصفيات والسباق في إيمولا ضمن جولتهما الثانية سويًا في ألبين، إذ سجّل ذلك المرة الأولى التي يتأخّر فيها الإسباني في التصفيات خلف زميل له منذ جائزة ماليزيا الكبرى موسم 2017.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن شعوره بالعمل مع أوكون، انهال ألونسو بالإشادة على الفرنسي الشاب.

حيث قال: "أنا معجب بكل تأكيد وسعيد بوجود إستيبان بجانبي".

وأضاف: "إنه محترف جدًا، ويعمل بجد كبير، ليس فقط على الحلبة، ولكن كذلك على جهاز المُحاكاة. تشاركنا الكثير من الأمور سوية. إذ وبينما يتواجد أحدنا على جهاز المُحاكاة، فإننا نحاول أن نكون على تواصل ونعمل من أجل تحسين السيارة".

وتابع: "أعلم أنه يضع الكثير من الالتزام والإصرار في الفريق. عندما يكون لديك زميل يعمل بعزم كبير، يكون ذلك جيّدًا لكلا السائقين، وهو يفعل ذلك تمامًا".

وأكمل: "لكن في ذات الوقت ترغب بأن تكون على مستوى سرعة زميلك أو أسرع بعض الشيء في كل مرة. هذه المرة (في تصفيات إيمولا) لم يكن الوضع هكذا، لكنني سأحاول في المرة المُقبلة".

جديرٌ بالذكر أنّ ثلاثة سائقين فقط - جنسن باتون في 2015، لويس هاميلتون في 2007 وتارسو ماركيز في 2001 - قد تمكنوا من التقدم على ألونسو في ترتيب السائقين عندما كانوا في ذات الفريق معه.

من جهته، قال أوكون أن كان يتطلّع لفرص التسابق بجوار ألونسو والتعلم من الإسباني، والذي وجد العمل معه سهلًا للغاية حتى الآن.

فقال: "إنها فرصة رائعة أن أعمل مع بطل عالم بجواري، وأحد أفضل السائقين على الساحة".

وأردف: "كثيرون أخبروني أمورًا عنه، لكن ما أراه من الداخل يجعلني أستمتع كثيرًا بالتعاون معه حتى الآن. فرناندو يملك الكثير من الصدق، عندما يقول شيئًا، يعنيه".