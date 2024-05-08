ألونسو يؤكد أن "فيا" تريد معايير موحدة للعقوبات
قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" موافق على ما يتعلق بضرورة وجود ثبات أفضل للعقوبات، ويبدو أن هناك معايير جديدة قادمة.
الصورة من قبل: إي.فارغولي / دي بي بي أي
كان ألونسو من أكثر السائقين مطالبة بالثبات في مسألة العقوبات، خاصة خلال جولة ميامي، حيث صرّح بأن بعض السائقين لا يتلقون عقوبات "لأنهم ليسوا إسبانيين".
وجاء ذلك على ضوء العقوبة التي تعرض لها في سباق الصين القصير والتي لا يرى أنها مستحقة، وكذلك بعد إفلات لويس هاميلتون من العقوبة في سباق ميامي القصير رغم حركة التجاوز العدائية التي حاول القيام بها والتي تسببت بحادثة شملت عدة سيارات.
وشوهد ألونسو وهو يتكلم مع بن سُليّم في ميامي، حيث صرح بأنه متشجع من ذلك الحوار.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال النقاش مع بن سُليّم: "تكلمت معه ولطالما كان متفقاً مع أي رأي يقدمه السائقون".
وأكمل: "إنه يعلم أننا نحن من نقود السيارات، وبوسعنا تقديم بعض الآراء حيال ما يجري".
وأضاف: "هناك عدة نقاط نحتاج للكلام فيها بما يخص الرياضة. لطالما كان يستمع إلينا. سنرى إن كنا سنجعل من الفورمولا واحد رياضة أفضل مع بعض الثبات".
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن "فيا" قريبة من إطلاق مجموعة أكثر وضوحاً من معايير القيادة في الفورمولا واحد والفئات الأخرى، بهدف توضيح بعض النواحي والكيفية التي يجب أن يتصرف بها السائقون.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد
نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ألونسو سيتكلم مع "فيا" حيال عدم حيادية الحكام لأن التعامل "مختلف بحسب الجنسية"
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
فيرستابن يحقق المركز الأول في سباق ميامي القصير أمام لوكلير وبيريز وريكاردو يتألق بالمركز الرابع
أحدث الأخبار
دبليو إي سي: روسي يكشف خططه للمشاركة في البطولة لموسم 2025
أبطال الفورمولا واحد يكرمون ذكرى ستيرلينغ موس في لندن
ماردينبورو يعود لساحة السباقات العالمية عبر المشاركة في سبا 24 ساعة
التغيير المحوري الحقيقي في تحديثات مكلارين خلال جولة ميامي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات