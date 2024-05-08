ألونسو يؤكد أن "فيا" تريد معايير موحدة للعقوبات 

كان ألونسو من أكثر السائقين مطالبة بالثبات في مسألة العقوبات، خاصة خلال جولة ميامي، حيث صرّح بأن بعض السائقين لا يتلقون عقوبات "لأنهم ليسوا إسبانيين".

وجاء ذلك على ضوء العقوبة التي تعرض لها في سباق الصين القصير والتي لا يرى أنها مستحقة، وكذلك بعد إفلات لويس هاميلتون من العقوبة في سباق ميامي القصير رغم حركة التجاوز العدائية التي حاول القيام بها والتي تسببت بحادثة شملت عدة سيارات.

وشوهد ألونسو وهو يتكلم مع بن سُليّم في ميامي، حيث صرح بأنه متشجع من ذلك الحوار.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال النقاش مع بن سُليّم: "تكلمت معه ولطالما كان متفقاً مع أي رأي يقدمه السائقون".

وأكمل: "إنه يعلم أننا نحن من نقود السيارات، وبوسعنا تقديم بعض الآراء حيال ما يجري".

وأضاف: "هناك عدة نقاط نحتاج للكلام فيها بما يخص الرياضة. لطالما كان يستمع إلينا. سنرى إن كنا سنجعل من الفورمولا واحد رياضة أفضل مع بعض الثبات".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن "فيا" قريبة من إطلاق مجموعة أكثر وضوحاً من معايير القيادة في الفورمولا واحد والفئات الأخرى، بهدف توضيح بعض النواحي والكيفية التي يجب أن يتصرف بها السائقون.