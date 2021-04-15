ألونسو يؤجل إطلاق كتاب سيرته الذاتية كي يُفصح عن "الحقيقة" بعد اعتزاله

كان الإسباني ينوي في البداية إطلاق كتاب يروي قصة حياته مع نهاية عام 2018، وذلك بعد اعتقاده بأن مسيرته في الفورمولا واحد قد وصلت إلى نهايتها.

لكن، ومع مواصلته المشاركة في منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ومن ثم رالي داكار، قبل العودة مجدداً إلى الفورمولا واحد مع فريق ألبين لهذا الموسم، كشف ألونسو أنه من غير المنطقيّ إطلاق كتابه الآن.

وبعد أن وعد سابقاً بأن كتابه سيروي "الحقيقة" حيال مسيرته المهنية - ما سيتضمن نظرة جديدة مثيرة على الفترة التي قضاها مع رينو والتي أحرز خلالها اللقب، وكذلك الفترة التي قضاها مع مكلارين في 2007 - أشار الإسباني إلى أنه لا يرى نشر كتابه الآن وهو ما زال ضمن المنافسات، يمثل خطوة منطقية.

وضمن معرض كلامه قبيل جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى عبر بثّ مباشر لمنصة "إنستاغرام" مع فريقه ألبين، أوضح ألونسو أن كتابه سيُنشر حتماً، لكن ليس الآن.

فقال: "عملتُ على الكتاب لعدة سنوات بالفعل. وكنتُ أخطط سابقاً لنشره بنهاية 2018 عندما تركتُ الفورمولا واحد".

وأكمل: "لكنني أجلتُ اعتزالي لبعض الوقت، حيث بدأت بالمنافسة في بطولات متعددة، والآن عدتُ إلى الفورمولا واحد".

وتابع: "لذا، سأنشره حالما أخرج من المنافسات، بحيث يمكنني الكلام عن تجاربي والحقيقة من وجهة نظري حيال العديد من الأمور".

واسترسل: "لأنه وفي حال نشرتُ الكتاب وأنا أخوض المنافسات، حينما سيكون الوضع غريباً نوعاً ما. لذا، أنا أفضل إنهاء مسيرتي ومن ثم الكلام عن تجربتي وحياتي في عالم سباقات السيارات".

ويحمل كتاب ألونسو عنوان "السائق"، وتمّ وضعه ضمن قائمة الكتب التي ستتواجد بالفعل في دور النشر، ويحمل حالياً تاريخاً مبدئياً للنشر بحلول شهر سبتمبر/أيلول 2022.

لكن، لن يتم نشر الكتاب طالما أن ألونسو باقٍ ضمن المنافسات، بالتالي من المتوقع أن يتم تأجيله إلى وقت أبعد، لأن عقده مع فريق ألبين ينتهي نهاية الموسم المقبل على الأقل.

وجاءت هذه العبارات كوصف للكتاب: "كُتب بين المسارات الإسفلتية، الكثبان الرملية، العوائق، والطموحات العالية، كتاب فرناندو الأول والوحيد ’السائق’، عبارة عن رحلة تعكس حياته - بكلماته الخاصة - وأحلامه، وكل ما يحمل أهمية بالنسبة له وبطريقة لم يُظهرها من قبل".

"في قلب هذه القصة، شاب يافع من إسبانيا انطلقت موهبته على حلبات الكارتينغ، وشق طريقه بالعمل الجاد طوال حياته، ليصبح بطلاً ليس له مثيل. مسيرةٌ مهنية شهدت منافسة في مواجهات كبار السائقين من شوماخر وحتى هاميلتون. حياةٌ على الحلبات لا مثيل لها، إنها السيرة الذاتية الأعظم في الفورمولا واحد بقلم السائق الأعظم في الفورمولا واحد".

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