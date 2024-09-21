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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة

تستمر معاناة سيارة أستون مارتن في سنغافورة بعد جولة باكو الأخيرة، ومن جديد ألونسو يتوقع نهاية أسبوع صعبة.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

قال فرناندو ألونسو أنه يتوقّع جولة صعبة عليه وعلى فريقه أستون مارتن في جائزة سنغافورة الكبرى في ظل خصائص السيارة التي لا تناسب حلبة شوارع مارينا باي.

وأوضح بطل العالم مرتين أن أستون مارتن كان بمقدورها استخلاص النقاط في باكو بالرغم من المشاكل المشابهة التي واجهتها هناك، إذ يهدف الإسباني إلى بلوغ نفس النتيجة في سنغافورة.

حيث قال: "كل لفة تقوم بها في سنغافورة تكون خطيرة. خضنا يوم جمعة مزدحمًا، وعانينا بعض الشيء على هذا المسار بسبب خصائص سيارتنا".

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وأضاف: "ظننا نفس الأمر في باكو، لكننا بطريقة ما كنا قادرين على استخلاص بضع نقاط في النهاية، وعليه سنرى ما سيمكننا تحقيقه في مجريات السبت".

وتابع: "لا تتمتع سيارتنا بالكثير من نقاط القوة هنا، وسنغافورة تحتاج لبعض الأمور التي لا نمتلكها، مثل الجر".

واختتم: "ستكون جولة صعبة، لكنني آمُل أن يكون من الممكن حصد النقاط هنا".

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