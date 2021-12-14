ألونسو وفيتيل متفقان على أنّ فيرشتابن وهاميلتون استحقّا اللقب

خسر هاميلتون في الجولة الختاميّة في أبوظبي بعد أن كلّفته سيارة الأمان الأخيرة أفضليّته أمام فيرشتابن، وهو ما سمح للهولندي بالحصول على إطارات "سوفت" جديدة وتجاوز سائق مرسيدس في اللفّة الأخيرة عند استئناف السباق.

وسبق لألونسو وفيتيل خوض معارك على اللقب في الجولة النهائيّة، حيث فاز الإسباني بالبطولة في السباق الختاميّ لموسم 2006، وخسر ألقاب 2007، و2010 و2012 في الجولة الأخيرة في كلٍ منها.

"آه رائع" قال ألونسو حيال لقب فيرشتابن الأوّل، وأضاف: "إنّه بطل، كانت مسألة وقتٍ قبل أن يتمكّن من الظفر بالكأس".

وأردف: "أعتقد بأنّه كان محظوظًا اليوم. من دون سيارة الأمان لكان لويس بطلًا للعالم، ومع سيارة الأمان فقد أصبح ماكس بطل العالم. لذا كان ما حدث اليوم مسألة حظّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هذا الموضوع سيتواصل لفترة، لكن لو نظرت إلى السباقات الـ 22، مثلما قلت يوم الخميس فإنّ أيًا منهما سيكون بطلًا للعالم".

وأردف: "أعتقد بأنّه أكثر من أيّ عامٍ آخر فلو بوسعك اقتسام الكأس مناصفة، فهذا العام يستحقّ ذلك. لأنّ كلًا منهما كان مدهشًا".

ألونسو يعترف بشعوره بالتعاطف مع هاميلتون

"بالتأكيد" قال ألونسو عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "مثلما قلت فإنّ لويس كان يقود بمستوى آخر، خاصة في النصف الثاني من الموسم. كانت مرسيدس السيارة الأسرع، أجل، لكنّ فالتيري بوتاس لم يكن ثانيًا، كان لويس من يُقدّم كلّ الأداء".

وأردف: "عندما تخسر البطولة بسبب سيارة الأمان في اللحظة الأخيرة، بالتأكيد تشعر ببعض الأسف. مثلما قلت يوم الخميس، فقد كنت أميل بنسبة 51-49 لماكس، وكنت واضحًا منذ البداية، لأنّني اعتقدت بأنّ ماكس واجه حظًا سيّئًا أكثر من لويس في الموسم".

وأكمل: "الشاب الجديد يكون جذّابًا أكثر من الكبير في بعض الأحيان كبطلٍ جديد، من الرائع رؤية ذلك من المدرّجات. في حال فاز ماكس يومًا ما بأربع أو خمس بطولات، فحينها سيأتي شابٌ جديد، وسيكون جذّابًا أكثر. أعتقد بأنّ ذلك ما أشعر به الآن".

بدوره عبّر فيتيل، الذي فاز باللقب في الجولة الأخيرة في كلٍ من موسمَي 2010 و2012، عن تعاطفه مع هاميلتون.

وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ من أجل ماكس، لكنّني آسفٌ من أجل لويس بشكلٍ أكبر. أعتقد بأنّه حظي بنهاية مدهشة للموسم. ولأكون صادقًا ومن منظوري، فلا أكترث لمن يفوز، لكنّني أعتقد بأنّ كلاهما يستحقّ اللقب. لكنّ واحدًا فقط يفوز في النهاية".

وأكمل: "لذا أجل، كانت معركة حامية وجيّدة للرياضة. ومن الواضح أنّ دائمًا إن كنت المحظوظ، فذلك رائع، وإن لم تكن المحظوظ فذلك ليس بالأمر الرائع".