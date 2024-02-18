ألونسو وسط شائعات مرسيدس: أستون مارتن أولى خيارات مستقبلي في الفورمولا واحد
قال فرناندو ألونسو أن البقاء مع أستون مارتن لموسم 2025 في الفورمولا واحد سيكون أولى خياراته في حال قرر المواصلة في البطولة لما بعد هذا الموسم.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
أستون مارتن ريسينغ
انقلب سوق السائقين رأساً على عقب بعد الخبر الصاعق بانتقال لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى فريق فيراري بدءاً من موسم 2025.
وبالتالي بات مكانه في مرسيدس شاغراً، وتم ربط ألونسو بانتقال محتمل إلى السهام الفضية.
وشدد الإسباني على أنه سيبقي الأولوية لفريق أستون مارتن، لكن عليه أولاً أن يقرر إن كان يرغب بالبقاء في الفورمولا واحد لموسم 2025.
فقال: "إن أردت مواصلة السباقات، فسأرى خياراتي. أولويتي ستكون دوماً الجلوس ومناقشة الأمر مع أستون مارتن".
وأكمل: "لقد منحوني الفرصة الموسم الماضي للانضمام إليهم، وهذا أمر أفتخر به كثيراً، أن أكون جزءاً من المصنع الجديد وكل شيء في هذا المشروع. أريد استكشاف جميع فرص التسابق للسنوات المقبلة هنا".
وبلغ ألونسو عامه 43 في شهر يوليو، حيث أكد أن عليه في البداية أخذ القرار حيال مواصلة السباقات من عدمها.
فقال: "أعتقد أن أمامي عدة مراحل يتوجب عليّ خوضها. بداية، عليّ أخذ القرار إن كنت أريد المواصلة، والالتزام لعدة سنوات في هذه الرياضة التي أحبها".
وأكمل: "لكنني أحب القيادة، أحبّ القيادة خلال الفترة الشتوية، قيادة عدة سيارات: ’دي تي أم’، كروس كانتري، سيارات الرالي والكارتينغ. أحب الفورمولا واحد، لكن بشكل عام، أنا أحب القيادة".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن فاتناج
تصوير: فاينت وورك
وأردف: "إن لم أشارك في الفورمولا واحد، فسأجد نفسي مسروراً في أية فئة من فئات رياضة السيارات، وربما أحصل على المزيد من الوقت لحياتي الخاصة، التي تمثل جانباً هاماً كذلك في هذا العمر".
وأضاف: "لكن عليّ اتخاذ هذا القرار بنفسي، عليّ التفكير، عليّ الالتزام بفريق ومعرفة ما أريد فعله للسنوات المقبلة".
وتابع: "حالما أتخذ القرار، فإنني أريد الجلوس مع أستون مارتن، والكلام حول ذلك، أرغب بمواصلة هذا المشروع. لأنني أعتقد بأنني قمت بخطوة جيدة للأمام الموسم الماضي. قمنا ببناء الكثير من الأمور سوية، لدينا مصنع جديد، وكل شيء نحتاجه لتحقيق النجاح. أنا أثق بهذا المشروع".
واستكمل: "ستكون هذه أولويتي، وحين أقول أنني أريد الكلام مع أستون مارتن، فذلك لأنني أشعر بكوني جزءاً كبيراً من المشروع".
لكن ألونسو يدرك تماماً أنه ضمن موقع متميز في سوق السائقين حالياً فهو البطل الوحيد الذي سيكون حراً في الموسم التالي.
فقال: "إن لم نتوصل لاتفاق، وأردت البقاء في الفورمولا واحد، فإنني أدرك موقعي المتميز".
وأكمل: "أنا ربما خيار جذاب لفرق أخرى، بأدائي والتزامي. لدينا 3 أبطال عالم فقط على الحلبة، وأنا الوحيد المتاح".
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