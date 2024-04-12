ألونسو وسط تكهنات ضم نيوي: لا يوجد فريق يمتلك طموحات بمستوى أستون مارتن

خضع فريق سيلفرستون لتعديلات هائلة منذ استحواذ سترول على الفريق الذي كان يدعى سابقاً فورس إنديا، وتغيير اسمه في البداية إلى ريسينغ بوينت قبل أن يصبح أستون مارتن في 2021.

ومع استثمار هائل، تضمن مصنعاً جديداً، فإن الفريق بات منافساً على منصات التتويج، لكنه ما زال يرغب بالمنافسة على الألقاب كذلك.

وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن سترول يحاول إقناع نيوي، عبقري التصميم لدى ريد بُل، بالانضمام إلى أستون مارتن لتعزيز قدرات الفريق التنافسية.

وبينما لم يتكلم ألونسو تحديداً حول التكهنات بضم نيوي، لكنه أشار بوضوح إلى أن أستون مارتن ببساطة فريق يمتلك طموحات ورغبة لا يضاهيه فيها أي فريق آخر.

فقال: "ليس هناك أي فريق حالي يمتلك طموحات وخطط للمستقبل كما لدى أستون مارتن".

وأكمل: "لكن في الوقت نفسه، عليك تحقيق تلك الأهداف وتقديم النتائج المطلوبة".

وأردف: "هذا الفريق حديث العهد جداً، جداً بعمر سنتين فقط. وقد ضاعفنا تقريباً عدد العاملين في المصنع. كانوا ضمن مبنى جوردان القديم والآن هم في مصنع حديث جداً".

وتابع: "امتلكنا الموسم الماضي سيارة سريعة جداً، وتعلمنا الكثير من الدروس خارج الحلبة حيال كيفية التطوير لمجاراة فرق المقدمة".

وأضاف: "هذا الموسم نحن قادرون على مجاراة سرعة تطويرهم. أعتقد أنها علامات إيجابية".

واسترسل: "لكن علينا في النهاية الفوز بالسباقات والبطولات، وهذه خطوة صعبة".

يشار إلى أن أستون مارتن أعلنت بقاء البطل المخضرم ضمن صفوفها بعقد لعدة مواسم حتى نهاية موسم 2026.