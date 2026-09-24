ألونسو وسترول يتلقيان عقوبة مزدوجة على شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

سينطلق فرناندو ألونسو ولانس سترول سائقا أستون مارتن من مؤخرة شبكة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، بعدما حصلا على عقوبات على شبكة الانطلاق بسبب تركيب مكونات جديدة لوحدة الطاقة من هوندا.

وكان ألونسو وسترول قد تعرضا بالفعل لعقوبات تراجع على شبكة الانطلاق في وقت سابق من هذا العام، إذ تسببت مشكلات الموثوقية التي عانت منها هوندا في استحالة التزام أي من السائقين بالحد المسموح به لهذا الموسم والبالغ أربع محركات.

وقررت أستون مارتن وشريكتها في وحدات الطاقة هوندا الآن تركيب أحدث دفعة من وحدات الطاقة على السيارتين.

وسيحصل ألونسو على محرك "في6" خامس وشاحن توربيني خامس، إضافة إلى مجموعة تاسعة من المكونات المساعدة. وبما أنها المرة الأولى التي يتجاوز فيها بطل العالم مرتين الحد المسموح به للمحركات والشواحن التوربينية، فقد تلقى عقوبة التراجع 10 مراكز لكل منهما، إلى جانب عقوبة إضافية بالتراجع خمسة مراكز بسبب المكونات المتبقية.

أما سترول، فسيستخدم شاحنًا توربينيًا سادسًا، وبطارية سابعة، ووحدة تحكّمٍ إلكترونيٍ سادسة، ومجموعة ثامنة من المكونات المساعدة. وبما أن السائق الكندي كان قد تجاوز الحد المسموح به بالفعل لكل واحد من هذه العناصر الأربعة، فقد تلقى أربع عقوبات بالتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، بإجمالي 20 مركزًا.

وفي حال تلقى السائقون عقوبات تراجع تتجاوز 15 مركزًا، فإنهم يُلزمون بالانطلاق من مؤخرة شبكة الانطلاق، رغم أن هذا القانون لا يمثل في حالة أستون مارتن سوى إجراء شكلي.

وأنهى كلا السائقين حصة التجارب الحرة الثانية في المركزين الأخيرين، بينما لم يتفوق عليهما سوى فالتيري بوتاس سائق كاديلاك في حصة التجارب الحرة الأولى صباح الخميس.

ولم يتمكن ألونسو من إكمال سوى تسع لفات في التجارب الحرة الثانية قبل أن يختفي داخل منطقة الحظائر بسبب اشتباه بوجود تسرب للزيت في وحدة الطاقة.