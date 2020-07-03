ألونسو ينفي شائعات استبداله لريكاردو منتصف 2020

برزت تقارير من إسبانيا يوم أمس الخميس تفيد بأنّ ألونسو قد وافق على صفقة للقيادة لصالح رينو في 2020 وأنّه سيأخذ مكان ريكاردو قريبًا.

لكن وضمن ردّه على تعليق أحد المتابعين الذي سأل إذا ما كان الإسباني يشوّق الناس بذكر استعداداته لسباق إندي 500 في أغسطس/آب المُقبل وسط تقارير قيادته لصالح رينو، أشار ألونسو إلى أنّه ليس الشخص الذي أشعل فتيل تلك الشائعات.

"حسنًا، في الظهيرة قالوا بأنّ فريقًا قال لا في وجه ألونسو، وفي المساء قالوا بأنني سأسابق مع ذلك الفريق في 2020!" كتب ألونسو.

وأضاف: "وأنا أخبرك بأنّني سأشارك في سباق إندي 500. عليك أن تفكّر، من الذي يسخر منك؟ لكنني سأكون هنا عندما يكون هنالك ما أعلن عنه".

في المقابل، رفضت رينو نفسها التعليق على تلك الشائعات، لكنّ مصدرًا في الفريق أوضح بأنّه لا شك بأنّ ريكاردو سيخوض هذا الموسم مع الصانع الفرنسي بالرُغم من رحيله إلى مكلارين لموسم 2021.

حيث قال: "إنّه مجرّد كلام فارغ ذلك الذي يفيد بأنّ دانيال سيُستبدل خلال هذا الموسم. لدينا عمل لنُنهيه سويًا".

وبالرُغم من خيبة أمل رينو إثر اختيار ريكاردو التوقيع مع مكلارين قبل انطلاق موسم الفورمولا واحد هذا العام، لكنّ سيريل أبيتبول مدير الفريق الفرنسي قال في وقت سابق من هذا العام أنّه شعر بأنّ الفرق المنافسة قد أجبرت الأسترالي على ذلك الاختيار.

"أنا متفاجئ بعض الشيء من نشاط فريقين بعينهم في الفورمولا واحد، واللذين دفعا دانيال للتعجّل في قراره" قال أبيتبول مُشيرًا إلى قرارات مكلارين وفيراري لحسم تشكيلتيهما لموسم 2021.

وأكمل: "لقد قررنا عدم الاستعجال والالتزام بخطتنا. وخطتنا وأولويتنا هي جعل السيارة أفضل. إذا ما حظينا بسيارة أفضل العام الماضي، ربما لم تكونوا لتطرحوا عليّ هذا السؤال الآن. وجميعنا يعلم أنّه في حال كانت لدينا سيارة أفضل، كنا لنستقطب أيّ سائق في المستقبل، لذلك فإنّ تركيزنا منصب على السيارة وتلك هي أولويتنا".

واختتم: "أولويتنا هي تأمين مستقبلنا في الفورمولا واحد. لقد اتّخذ دانيال قراره، وسنمضي نحن قُدمًا".