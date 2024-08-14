ألونسو ودوره المفاجئ المحتمل في المقعد الشاغر لدى آودي

بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو قد يشكّل أحد العوامل التي تؤثر على سوق الانتقالات عبر شركته لإدارة السائقين "أيه 14 مانجمنت".

تعمل تلك الوكالة مع عدد من المواهب الشابة التي تنافس ضمن فئات الناشئين، ومن بينها غابرييل بورتوليتو، والذي يلاحق إسحاق حجار متصدر ترتيب الفورمولا 2 هذا الموسم في المركز الثاني بفارق 36 نقطة مع بقاء 4 جولات على النهاية.

وقد أسس بورتوليتو اسمًا لنفسه في عالم السباقات بعد تحقيقه لقب الفورمولا 3 الموسم الماضي وصعوده على منصة التتويج 4 مرات ضمن أولى مواسمه في الفورمولا 2 هذا العام.

حيث جذبت تلك النجاحات الثابتة انتباه مكلارين خلال العطلة الشتوية وضمّته إلى برنامج ناشئيها.

لكن ومع احتفاظ مكلارين بتشكيلتها المتألفة من لاندو نوريس وأوسكار بياستري، فقد اضطرّ بورتوليتو للبحث عن فرص أخرى للصعود إلى الفورمولا 1، إذ ربما يجد صاحب الـ 19 عامًا ضالته في ساوبر، لا سيما مع وجود تقارير بأن ماتيا بينوتو الرئيس الجديد لمشروع آودي يدرس ضم النجم البرازيلي الشاب إلى الفريق قبل تحوّله إلى فريق آودي المصنعي في 2026.

في المقابل، فإن ألونسو – الذي يرعى ويدير مسيرة السائق الشاب – يعلب كذلك دورًا في هذه القصة، وفق ما أوضحه بورتوليتو مؤخرًا ضمن حوار له مع موتورسبورت البرازيلية.

حيث قال: "مثل هذه المحادثات تحصل دومًا خلال العطلة الصيفية. ولكن من جهتي، يمكنني القول بأنني ملتزم تمامًا بموسمي في الفورمولا 2".

وأضاف: "لدي كذلك عقد مع مكلارين التي منحتني كل الدعم هذا العام. وفي النهاية وكما تعلمون جميعًا، فإن مسيرتي تديرها شركة إيه14 مانجمنت، والتي ترعى مصالحي بأفضل طريقة ممكنة".