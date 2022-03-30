ألونسو: وتيرة ألبين أفضل ممّا تُشير إليه النتائج

حلّ ألونسو تاسعًا في الحدث الأوّل من الموسم في البحرين متأخّرًا بمركزين عن زميله إستيبان أوكون، وذلك بعد سباقٍ تأثّر بمشاكل في المحرّك واستراتيجيّة الإطارات.

ونافست سيارتا ألبين على المركز السادس في المراحل الأولى من سباق السعوديّة نهاية الأسبوع الماضي، وفي حين أنّ أوكون تغلّب في النهاية على لاندو نوريس سائق مكلارين، انسحب ألونسو بسبب مشكلة لم يتمّ تحديدها بعد.

وعلى عكس البحرين، فقد تفوّقت ألبين على ألفا روميو وهاس في جدّة، ولم يكن أوكون بعيدًا جدًا عن جورج راسل سائق مرسيدس.

"أعتقد بأنّنا حظينا بسباقَين رائعين" قال ألونسو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول نهاية عرضه المثير في جدّدة".

وأضاف: "حظينا بسباقٍ جيّدٍ في البحرين، لكن لسوء الحظّ كنّا على استراتيجيّة خاطئة ربّما، وانطلقنا على إطارات لينة وأضرّ ذلك بسباقنا بأكمله، كما أنّ المحرّك لم يكن رائعًا للغاية في البحرين".

وأكمل: "بدت الوتيرة أفضل قليلًا ممّا أظهرته النتائج. كما أهدينا بعض النقاط لمن هم خلفنا. هناك طريقٌ طويلٌ أمامنا وسيُحالفنا الحظّ، وآمل أن نحصل على بعض هذه الهدايا في المستقبل".

وأردف: "أنا سعيدٌ بالأداء، لكنّنا خسرنا بعض النقاط مثلما قلت. أعتقد بأنّ بوسعي أن أكون في المركز السادس أو السابع في البطولة، لكنّني لست في ذلك المركز وليس لأنّني لا أستحقّ ذلك. بل لم نتمكّن من استغلال أقصى النقاط".

وعندما سُئل إن كان سعيدًا بالمنافسة على المركزين السادس والسابع، أجاب: "حسنًا، نافست على البطولة في 2012 بثالث أسرع سيارة، اعتدتُ على ذلك".

لكنّ ألونسو اعترف بأنّه لا يزال من المبكّر بعد سباقَين فقط معرفة إن كانت ألبين ستملك ثالث أسرع سيارة مع تقدّم الموسم.

وبالرغم من إكماله سباق البحرين، إلّا أنّ مشاكله هناك تسبّبت في حصوله على وحدة طاقة جديدة في جدّة.

كما أنّ انسحابه من سباق الأحد سيتسبّب في بعض المخاوف، لكنّه مسرورٌ بالأداء العام لوحدة طاقة رينو لموسم 2022.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا في ذات مستوى الآخرين الآن. بوسعنا منافستهم على الخطوط المستقيمة، هنا وفي البحرين. سنرى".

واختتم بالقول: "لكنّنا نحتاج لمواصلة التحقيق في ما حدث مع المحرّك في البحرين، وهنا، والتأكّد من أنّ لدينا مكوّنات كافية لإكمال الموسم".