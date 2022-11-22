ألونسو وبياستري يشاركان مع فريقيهما الجديدين مع بدء تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

بقيت فرق الفورمولا واحد في أبوظبي من أجل تجارب أبوظبي التي تقام بين الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساء لمنح الفرق فرصة إكمال بعض الطلعات الأخيرة على سيارات 2022.

ويشارك السائقون مع فرقهم الجديدة، حيث ظهر ألونسو بطل العالم مرتين على متن سيارة أستون مارتن الفريق الذي سيشارك معه في موسم 2023 قادماً من ألبين.

وكان الإسباني أول الخارجين إلى الحلبة، حيث صرّح يوم الأحد أن هذه التجارب ستكون فرصة "ذهبية" للاستعداد بأفضل ما يمكن لخطوة الانتقال إلى الفريق الجديد.

وكذلك الحال مع بياستري الذي سيقود مع مكلارين الموسم المقبل بعد دراما عقده مع ألبين التي كان يشغل معها دور السائق الاحتياطي.

ويشارك سائقون آخرون في التجارب مثل بيير غاسلي الذي سينضم إلى ألبين الموسم المقبل، بينما تمت إعارة بديله نيك دي فريز من مرسيدس إلى ألفا تاوري ليشارك في هذه التجارب.

وظهر نيكو هلكنبرغ للمرة الأولى على متن سيارة هاس بعد تأكيد انضمامه للفريق، بينما كان فريدريك فيستي السائق الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى له على متن سيارة فورمولا واحد، حيث يكمل متطلبات برنامج مرسيدس للناشئين على متن سيارة "دبليو13".

أوسكار بياستري، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وتشارك جميع الفرق بسيارتين اليوم الثلاثاء: سيارة لسائق ناشئ لم يشارك بأكثر من سباقين والثانية من أجل تجارب إطارات بيريللي والتي تتطلب سائقاً ذا خبرة.

تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي:

ريد بُل: سيرجيو بيريز، ماكس فيرستابن وليام لاوسون.

فيراري: شارل لوكلير، كارلوس ساينز وروبرت شفارتزمان

مرسيدس: جورج راسل، لويس هاميلتون وفريدريك فيستي

ألبين: بيير غاسلي وجاك دوهان

مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري

ألفا روميو: فالتيري بوتاس وثيو بورشير

أستون مارتن: فرناندو ألونسو، لانس سترول وفيليبي دروغوفيتش

هاس: نيكو هلكنبرغ وبيترو فيتيبالدي

ألفا تاوري: يوكي تسونودا ونيك دي فريز

ويليامز: أليكس ألبون ولوغان سارجانت