تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

يعتقد بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو، أنه لا يوجد شيء من المستحيل إصلاحه في سيارة أستون مارتن لموسم 2026، حيث أعرب عن ثقته في فريقه.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

بعد ضمّ المصمّم الأسطوري أدريان نيوي وكذلك، مزوّد وحدات الطاقة الجديد هوندا، دخلت أستون مارتن موسم 2026 بتوقعات عالية.

لكن الفريق المتمركز في سيلفرستون واجه فترة اختبارات صعبة بسبب نواقص في الأداء وعدم الاستقرار التقني في سيارة AMR26.

وكان لانس سترول، زميل فرناندو ألونسو، قد صرّح الأسبوع الماضي خلال التجارب الثانية بأن أستون مارتن تحتاج إلى استهداف زيادة في الأداء تتجاوز أربع ثوانٍ كي تكون قادرة على المنافسة في موسم 2026.

وقد أظهرت قدرة ألونسو على إكمال 28 لفة فقط في اختبارات ما قبل الموسم في البحرين يوم الأربعاء الماضي بشكل واضح أن المشاكل المتعلقة بوحدة الطاقة لا تزال قائمة. 

في المقابل، تعرّض زميله سترول لانزلاق مفاجئ أثناء الكبح عند المنعطف 11، ما تسبب في رفع العلم الأحمر الوحيد خلال فترة بعد الظهر. 

وبعد عودته إلى الاختبارات عقب غياب طويل، أنهى السائق الكندي يومه مكتفيًا بـ 26 لفة فقط.

واعترف ألونسو بأن معظم هذه المشاكل تحتاج إلى الحلّ قبل نهاية الاختبارات الشتوية لكي تكون أستون مارتن قادرة على المنافسة في الموسم الجديد. كما عبّر عن اعتقاده بأن فريقه قادر على تجاوز هذه العقبات قبل فوات الأوان.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت سيارة AMR26 تعاني فقط من مصاعب متوقعة في التطوير، أم من عيوب تصميم أساسية.

أوضح ألونسو قائلاً: "هناك بعض العوائق التي يجب حلّها خلال اليومين ونصف القادمين، والجميع في المصانع في المملكة المتحدة واليابان يعملون بأقصى سرعة لتقصير هذه المدة قدر الإمكان". 

وتابع: "أنا واثق أنه من الممكن إصلاح كل شيء على المدى القصير إلى المتوسط".

وأضاف: "قبل أستراليا، سنحاول إصلاح كل شيء بأكبر قدر ممكن. وعندما يبدأ الموسم، لن نستسلم في السباقات وسنبذل قصارى جهدنا قبل فوات الأوان".

وختم قائلاً: "أنا متفائل. أعتقد أن هناك حلًا".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

رأي التحرير: "تأثير ريفز".. هل تنجح هوليوود في منح كاديلاك "الشرعية" قبل سباق أستراليا؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
رأي التحرير: "تأثير ريفز".. هل تنجح هوليوود في منح كاديلاك "الشرعية" قبل سباق أستراليا؟
المزيد من
فرناندو ألونسو

أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن تكشف عن خيار غير تقليدي للإطارات في تجارب البحرين الثانية

أستون مارتن: يجب أن نأخذ ما يقوله السائق على محمل الجد

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن: يجب أن نأخذ ما يقوله السائق على محمل الجد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

ألونسو يعترف: نحن أبطأ بنحو 50 كم/س في المنعطفات السريعة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ألونسو يعترف: نحن أبطأ بنحو 50 كم/س في المنعطفات السريعة

ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
ألكاراز نجم التنس المصنف الأول عالميًا يزور تجارب البحرين للقاء بطله فرناندو ألونسو

أحدث الأخبار

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد