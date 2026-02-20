بعد ضمّ المصمّم الأسطوري أدريان نيوي وكذلك، مزوّد وحدات الطاقة الجديد هوندا، دخلت أستون مارتن موسم 2026 بتوقعات عالية.

لكن الفريق المتمركز في سيلفرستون واجه فترة اختبارات صعبة بسبب نواقص في الأداء وعدم الاستقرار التقني في سيارة AMR26.

وكان لانس سترول، زميل فرناندو ألونسو، قد صرّح الأسبوع الماضي خلال التجارب الثانية بأن أستون مارتن تحتاج إلى استهداف زيادة في الأداء تتجاوز أربع ثوانٍ كي تكون قادرة على المنافسة في موسم 2026.

وقد أظهرت قدرة ألونسو على إكمال 28 لفة فقط في اختبارات ما قبل الموسم في البحرين يوم الأربعاء الماضي بشكل واضح أن المشاكل المتعلقة بوحدة الطاقة لا تزال قائمة.

في المقابل، تعرّض زميله سترول لانزلاق مفاجئ أثناء الكبح عند المنعطف 11، ما تسبب في رفع العلم الأحمر الوحيد خلال فترة بعد الظهر.

وبعد عودته إلى الاختبارات عقب غياب طويل، أنهى السائق الكندي يومه مكتفيًا بـ 26 لفة فقط.

واعترف ألونسو بأن معظم هذه المشاكل تحتاج إلى الحلّ قبل نهاية الاختبارات الشتوية لكي تكون أستون مارتن قادرة على المنافسة في الموسم الجديد. كما عبّر عن اعتقاده بأن فريقه قادر على تجاوز هذه العقبات قبل فوات الأوان.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت سيارة AMR26 تعاني فقط من مصاعب متوقعة في التطوير، أم من عيوب تصميم أساسية.

أوضح ألونسو قائلاً: "هناك بعض العوائق التي يجب حلّها خلال اليومين ونصف القادمين، والجميع في المصانع في المملكة المتحدة واليابان يعملون بأقصى سرعة لتقصير هذه المدة قدر الإمكان".

وتابع: "أنا واثق أنه من الممكن إصلاح كل شيء على المدى القصير إلى المتوسط".

وأضاف: "قبل أستراليا، سنحاول إصلاح كل شيء بأكبر قدر ممكن. وعندما يبدأ الموسم، لن نستسلم في السباقات وسنبذل قصارى جهدنا قبل فوات الأوان".

وختم قائلاً: "أنا متفائل. أعتقد أن هناك حلًا".