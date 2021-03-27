ألونسو: هدفي التواجد ضمن العشرة الأوائل في سباق البحرين

خرج السائق الإسباني من دائرة الأضواء في الفورمولا واحد نهاية موسم 2018 بعد علاقة متواضعة مع مكلارين التي عانت مع مُحركات هوندا، إذ عاد إلى الفورمولا واحد مع فريق ألبين بعد غيابٍ دام عامين شهد مشاركته في فعاليات مختلفة من رياضة السيارات، على غرار رالي داكار وبطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي"، وسباق إنديانابوليس 500 الشهير وغيرها من الأحداث.

وتمكّن بطل العالم لموسمَي 2005 و2006 مع رينو (ألبين حاليًا) من إحراز تاسع أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية إذ يهدف إلى الحفاظ على مركزه بهدف تسجيل النقاط.

وقال ألونسو "كان أسبوعًا صعبًا حيث افتقرتُ للثقة داخل السيارة لا سيما في قسمها الخلفي. كما أنّ الأداء على الكبح كان أصعب ومختلفًا عن التجارب الشتوية. لا تُدرك أبدًا ما الذي ستتمكّن من إحرازه خلال أوّل تصفيات من الموسم، ولكني سعيدٌ بالمركز التاسع".

وقد أوضح الإسباني بأنّ تأديته تحسنت خلال التجارب التأهيلية في ظلّ انخفاض درجات الحرارة، إذ قال "أعتقد بأنّ اتجاه الرياح تغيّر، وانخفضت درجات الحرارة، إذ رأيتُ بأنّ هذه العوامل من شأنها أن تصبّ في صالح طريقة قيادتي. لذلك حصلت على الثقة في حصة التصفيات".

وأكمل "لا أعلم صراحةً ما الذي يُمكن توقعه في السباق، ولكني سأكون سعيدًا بتسجيلي للنقاط. هدفي هو التواجد ضمن المراكز العشرة الأولى".

واستطرد قائلاً "أعلم بأنّ هناك بعض السائقين أسرع خلفي والذين حاولوا التأهّل على الإطارات المتوسطة وأخفقوا في ذلك. ولكنهم أسرع منّا. ولكن إذا تمكنّا من القيام بانطلاقةٍ جيدة ونفذنا استراتيجيةً صحيحة، فمن الممكن تسجيل النقاط".