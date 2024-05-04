ألونسو: هاميلتون سيُفلت من العقوبة لقاء حادثة المنعطف الأوّل لأنّه ليس إسبانيًا

بُوغت ألونسو في المنعطف الأوّل في ميامي عندما انغمس هاميلتون على الخطّ الداخلي مُجبرًا الإسباني على العبور بشكلٍ واسعٍ نحو زميله لانس سترول الذي اصطدم بدوره بلاندو نوريس سائق مكلارين.

وبعد تعرّضه لثقبٍ في إطاره نتيجة الحادثة، تراجع ألونسو إلى آخر الترتيب ولم يتمكّن من تحقيق الكثير من التقدّم لينتهي به المطاف في المركز الـ 17.

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وبعد أن دخل عطلة نهاية هذا الأسبوع وهو يسعى وراء أجوبة لسبب معاقبته في السباق القصير في الصين بعد أن كان طرفًا في حادثة تسابق مع كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، أشار الإسباني إلى أنّ هاميلتون لن يتلقى عقوبة لقاء ما حدث هذه المرّة.

وعندما سُئل حول إمكانيّة توجيه "فيا" لأيّة عقوبات، قال ألونسو لقناة "دازن" الإسبانيّة: "سنرى ما سيكون قرارهم. أعتقد بأنّهم لن يقرّروا أيّ شيء، لأنّه ليس إسبانياً. لكنّني أعتقد بأنّه دمّر سباق بعض السائقين، خاصة نوريس الذي كان يملك سيارة سريعة جدًا، وكان خارج السباق بسبب تلك الحادثة".

وقال ألونسو أنّه بالنظر إلى كيفيّة تلقيه للعديد من العقوبات في السباقات الأخيرة، فإنّه لم يرد المجازفة على صعيد تجاوز السيارات الأخرى حالما تراجع إلى آخر الترتيب.

وقال: "ربّما لم أتلقّ أيّ عقوبة اليوم، لكن دائمًا ما تلقيت العقوبات. الأمر ذاته اليوم. كنت خلف أوكون، كان بوسعي المجازفة ربّما لتجاوزه، لكنّني لم أرد المجازفة بشكلٍ منطقي لتفادي العقوبة".

وأكمل: "لذا حاولت إكمال السباق، والعودة إلى الفريق للحديث حول التغييرات".