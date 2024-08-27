ألونسو: نقطة واحدة باتت هدفًا صعبًا في ظل أداء أستون مارتن الحالي
يرى فرناندو ألونسو أن أستون مارتن تعتبر حاليًا سابع أسرع فريق من حيث الوتيرة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
أكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن سباق هولندا في المركز العاشر محرزًا نقطة يتيمة، وذلك بالرغم من انطلاقه من المركز السابع.
صرّح ألونسو بأنه حتى إحراز نقطة وحيدة كان مهمة صعبة في حد ذاتها في ظل الأداء الحالي لفريقه أستون مارتن.
حيث علّق الإسباني على أداء فريقه في هولندا قائلًا: "حتى النقطة الواحدة باتت على الأرجح هدفًا صعبًا على الوتيرة التي نمتلكها".
وأضاف: "لكننا خضنا تصفيات جيدة، وانطلاقنا من المركز السابع منحنا الفرصة للحصول على هذه النقطة".
وتابع: "علينا أن نحسّن أداءنا في السباقات. لقد عانينا في بعض السباقات من أجل مجاراة بعض فرق وسط الترتيب، علينا أن نفهم سبب ذلك ونتحسّن".
وعند سؤاله إذا ما رأى بداية جيدة للنصف الثاني من الموسم بالنظر إلى تأهّل الفريق مع سيارتين إلى القسم الثالث من التصفيات وحصد نقطة في السباق، أجاب الماتادور الإسباني قائلًا: "لا أعتقد بأن الكثير قد تغيّر منذ العطلة الصيفية".
وأردف: "أعتقد بأن ألبين وهاس كانتا أسرع منا هنا، لهذا أظن بأننا الآن سابع أسرع فريق من ناحية الوتيرة الإجمالية. وعلينا بالتأكيد أن نقوم بعمل أفضل".
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