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ألونسو: مونزا ستكون من أسوأ الحلبات" بالنسبة لنا

فرناندو ألونسو ليس متفائلًا على الإطلاق بشأن السباق المقبل: جائزة إيطاليا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

بعد التجربة الإيجابية لاستخدام هيكل النسخة الثانية من سيارة أستون مارتن إيه إم آر26 في جائزة المجر الكبرى، أُجريت المزيد من التحديثات على أرضية السيارة والجناح الأمامي والناشر استعدادًا لجائزة هولندا الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت وحدة طاقة هوندا بنسختها الثانية المحدثة للمرة الأولى في المنافسات في زاندفورت.

قدم ألونسو أداءً قويًا، إذ أنهى السباق في المركز التاسع وأسعد أفراد فريق أستون مارتن كثيرًا. وكانت هذه النتيجة ثاني مرة فقط يحقق فيها الفريق نقاطًا هذا الموسم.

ومع ذلك، لم تخلُ عطلة نهاية الأسبوع من المشاكل بالكامل. فقد أثرت المشاكل المتعلقة بخصائص القيادة لوحدة طاقة هوندا الجديدة سلبًا على عطلة نهاية أسبوع أستون مارتن في السباق، ولا سيما على سرعتها في اللفة الواحدة.

حيث قال ألونسو في تصريح للصحافة: "سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلًا فيما يتعلق بالمحرك".

وأكمل: "لا أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع هذه قدمت لنا النتائج التي كنا نأمل فيها. لا نشعر بذلك الإحساس أثناء القيادة، ذلك الشعور عند تبديل السرعات". 

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأضاف: "لقد تحسنّا في كل جانب مع المحرك الأول، لكننا عدنا نوعًا ما إلى نقطة الصفر مع هذا المحرك الثاني". 

وأردف: "لذلك لدينا نحو سباقين أو ثلاثة سباقات أمامنا لتحسين هذا الأمر".

كما رسم ألونسو صورة متشائمة لما يمكن أن تتوقعه أستون مارتن في السباق المقبل في مونزا، بالنظر إلى أن وحدة طاقة هوندا لا تزال تعاني من نقص في القوة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم الرضا عن خصائص القيادة هذه، فإن ذلك لا يعني أن مونزا لن تكون عطلة نهاية أسبوع قيّمة لأستون مارتن وهوندا.

حيث قال بطل العالم مرتين: "ستكون هناك حلبات نقدم فيها أداءً أفضل، وحلبات نقدم فيها أداءً أسوأ خلال بقية العام".

واختتم: "مع ذلك، ستكون مونزا واحدة من أسوأ الحلبات، ولن تكون لدينا فرصة لتسجيل النقاط. ومع ذلك، سنحاول تحسين هذا الجانب من أسلوب قيادتنا".

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