ألونسو: موسم 2007 قدّم انطباعًا خاطئًا عن سعادتي في الفورمولا واحد

عاد ألونسو بطل العالم مرّتين إلى الفورمولا واحد العام الماضي مع ألبين بعد ابتعاده لعامين استكشف فيهما فرص تسابق أخرى مثل لومان 24 ساعة وإندي 500 ورالي داكار.

وحقّق ألونسو منصّة تتويج وساعد ألبين على الحلول في المركز الخامس في بطولة الصانعين العام الماضي، على جانب لعبه لدورٍ أساسي في مساعدة زميله إستيبان أوكون على تحقيق فوزٍ مفاجئ في المجر.

وقال ألونسو في مرحلة مبكّرة من الموسم المنقضي أنّه يستمتع بعودته أكثر من المتوقّع، وذلك بعد أن تجاوز المعركة من المبكّرة للتأقلم مع الحياة عند العودة إلى الفورمولا واحد.

وبحديثه عن موسمه بأكمله مع ألبين، رفض ألونسو الإشارة إلى أنّه مرتاحٌ أكثر الآن وأكثر سعادة ممّا كان عليه منذ آخر مرّة تسابق فيها في الفورمولا واحد، مُشيرًا إلى أنّ ذلك سُؤالٌ تكرّر عليه مرارًا.

وقال الإسباني: "لا أتّفق مع ذلك على الأرجح، لأنّني عندما انضممت إلى فيراري، فقد طُرحت عليّ ذات الأسئلة من قبل الإعلام".

وأضاف: "أذكر ذلك بدقّة، وأجبت على أسئلة مثل: لماذا تشعر بسعادة غامرة الآن؟ هل ذلك لتواجدك في فريق إيطالي وأنت إسباني، هل يتناسب معك ذلك أكثر وتشعر بأنّك سعيد؟ وقلت أجل، وربّما بسبب ذلك، لدينا ذات روح الدعابة، ولدينا ذات الطابع اللاتيني، لذا ربّما كان ذلك سببًا وراء سعادتي".

وأكمل: "من ثمّ عدت إلى مكلارين في 2015، وواجهت ذات الأسئلة: لماذا أنت سعيدٌ جدًا الآن؟ لأنّ المعنويات كانت منخفضة في العامين الماضيين في فيراري وكنت محبطًا، وتبدو الآن سعيدًا خارج المسار حتّى مع عدم منافستك على البطولة كونها كانت مواسم سيّئة لهوندا، لذا ما الذي تغيّر من فرناندو؟".

وواصل حديثه بالقول: "عندما خضت سباقات التحمّل أو داكار أو إندي، سُئلت: لماذا أنت مرتاحٌ جدًا الآن؟ بدوت محبطًا في الفورمولا واحد؟ وها نحن الآن أمام ذات التعليقات".

وقال ألونسو أنّه اعتقد بأنّ نظرة خاطئة حول سعادته في الفورمولا واحد تعود جذورها إلى موسم 2007، عندما أمضى موسمًا مليئًا بالجدل في مكلارين إلى جانب الناشئ حينها لويس هاميلتون، ما أدّى إلى فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي بعد عامٍ واحد.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّه بدءًا من 2007 وبعد منافسة هاميلتون في فريقٍ بريطاني، في بيئة بريطانيّة، فقد تلقّى الجميع نظرة ورسالة خاطئتين حولي، كان الجميع متفاجئًا بشعوري الجيّد ومدى سعادتي منذ 2007".

وأكمل: "أعتقد بأنّني لم أتغيّر كثيرًا. أنا سعيدٌ اليوم، لكن لا أعتقد بأنّني لم أكن سعيدًا في المواسم الماضية".

واعترف ألونسو بأنّه شعر "بالتعب" قرب نهاية فترته الماضية في الفورمولا واحد مع مكلارين قبيل قراره بالتسابق في فئات أخرى بنهاية موسم 2018.

وقال في هذا الصدد: "لهذا السبب توقّفت عن التسابق في الفورمولا واحد، لأنّه كانت هناك أشياء أخرى تجوب خاطري".

وأكمل: "لكنّني لا أزال أستمتع بها، وحظيت بموسمٍ مدهش كذلك في 2018. أذكر أنّنا خطّطنا رفقة زاك براون للمشاركة في سباق إندي 500 موسم 2017، ومن ثمّ ربطتني علاقة مدهشة مع ستوفيل فاندورن في 2018".

واختتم بالقول: "استمتعنا، حتّى مع اتّجاهي للاعتزال حينها، كانت لا تزال هناك الكثير من الأشياء الجارية. لذا أجل، أنا شخصٌ سعيد، حتى لو لم تصل هذه الرسالة للجميع".