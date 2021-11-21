ألونسو: منصّة التتويج في قطر "لا تُصدّق"

أتقن سائق ألبين استراتيجيّة التوقّف الوحيد بانطلاقه من الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق في لوسيل ليحلّ ثالثًا في النهاية خلف لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

وكانت هذه أفضل نتيجة للإسباني ضمن موسم عودته إلى الفئة الملكة ومنصّة تتويج الأولى منذ مركزه الثاني مع فيراري في جائزة المجر الكبرى 2014.

وبحديثه عن مشاعره بعد السباق، قال ألونسو: "هذا لا يُصدّق. سبعة أعوام وها نحن هنا أخيرًا. كنّا قريبين من فعل ذلك في عددٍ من السباقات، لكنّنا لم نكن قريبين بما فيه الكفاية. كانت سوتشي آخر مناسبة اقتربنا فيها من منصّة التتويج، لكنّنا نجحنا اليوم".

وعلى إثر عقوبتَي فيرشتابن وفالتيري بوتاس على شبكة الانطلاق، انطلق ألونسو من المركز الثالث على إطارات "سوفت"، وكشف لاحقًا أنّه كان يستهدف انتزاع الصدارة من هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وقال الإسباني: "فكّرت في تصدّر السباق بعد اللفّة الأولى بصدق. اعتقدت بأنّ بوسعي فعل ذلك على إطارات سوفت، لكنّني لم أنجح".

وأكمل: "ومن ثمّ مع بيريز في النهاية فقد كان قريبًا للغاية. لكنّني سعيدٌ جدًا من أجل الفريق. وكذلك بحلول إستيبان أوكون خامسًا، كان يومًا جيّدًا لنا".

وفي حين أنّ عددًا من السيارات الأخرى واجهت متاعب وثقوبًا في إطاراتها القديمة، قال ألونسو أنّ ألبين قرّرت منذ البداية تمديد عمر الإطارات وتقليص التوقّفات قدر الإمكان.

وبالرغم من أنّ الأعصاب كانت على أشدّها في طاقم ألبين، كون الفريق حثّ ألونسو على الاعتناء بإطاراته في المراحل الأخيرة، فإنّ الإسباني تشبّث بقوّة.

وقال في هذا الصدد: "خطّطنا للاقتصار على توقّف وحيد منذ البداية، لكنّنا لم نعمل مطلقًا مدى سوء تآكل الإطارات. كان سباقًا جديدًا على الجميع. لكن أجل، أعتقد بأنّنا أنجزنا سباقًا جيّدًا. كانت وقفات الصيانة مدهشة، وكان الفريق رائعًا. موثوقيّة السيارة كانت عالية والجميع يستحقّ هذه النتيجة".

وساعد مركزا ألونسو وأوكون الثالث والخامس تباعًا على توسيع الفارق بين ألبين وألفا تاوري إلى 25 نقطة في بطولة الصانعين مع بقاء سباقَين على نهاية الموسم.