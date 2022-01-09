ألونسو ممتنٌ "لرفاهية" ترك الفورمولا واحد والعودة بشروطه الخاصة

عاد بطل العالم مرّتين ألونسو إلى الفورمولا واحد العام الماضي بعد عامين خارج البطولة لاستكشاف فئات سباقات أخرى.

وبعد مغادرته البطولة في نهاية موسم 2018 إثر أربعة مواسم مع مكلارين، شارك ألونسو في سباق لومان 24 ساعة، سباق إنديانابوليس 500 ورالي داكار.

كما تمتّع الإسباني بعودة ناجحة إلى الفئة الملكة مع ألبين، حيث سجّل منصّة تتويج في قطر، إلى جانب لعبه دورًا حاسمًا في فوز زميله إستيبان أوكون الصادم في المجر.

هذا وصرّح ألونسو في وقت سابق من الموسم بأنه استمتع بعودته إلى الفورمولا واحد أكثر مما كان يتوقّع، حيث وصف الموسم بأكمله "بالعام الجيّد للغاية بالنسبة له".

فقال: "لقد استمتعت بوقتي مع الفريق على الحلبة وخارجها، وكنت سعيدًا للغاية بعودتي تلك إلى البطولة".

وأضاف: "كانت لديّ رفاهية العودة إلى الرياضة عندما قررت ذلك. عندما قررت توقفت، وعندما أردت العودة، عدت. تلك رفاهية كبيرة للغاية".

وتابع: "عادة تكون مجموعة صغيرة للغاية هي تلك القادرة على خوض منافسات الفورمولا واحد، وليس من السهل أن يكون لديك ذلك النوع من الاختيارات والاحتمالات. أنا ممتن جدًا لذلك".

وأكمل: "الطريقة التي سار بها الموسم بالنسبة لي كذلك كانت رائعة، من التحسّن في كل مرة إلى تحقيق نتائج قوية، كانت تلك أفضل طريقة للاستعداد لموسم 2022".

في المقابل، أوضح ألونسو أنه وجد التأقلم في السباقات القليلة الأولى صعبًا بعض الشيء، ولا سيّما مع الإطارات الأمامية.

حيث قال: "التحدّي الأكبر كان على الأرجح الإطارات الأمامية والفلسفة التي يتّبعها كل فريق مع نظام التعليق الأمامي، التوجيه الأمامي والبيانات التي تحصل عليها على المقود".

وأردف: "لكن ذلك كان تحديًا على كل من غيّر فريقه بطبيعة الحال، وبالنسبة لي كوني تغيّبت عن الرياضة لعامين".

واختتم: "أكثر اللحظات المُجزية كانت مع النتائج القوية بالتأكيد، وتلك التي قدمنا فيها أداءً أفضل بعض الشيء. وبالطبّع الفوز الذي حققه إستيبان في المجر، كانت تلك أفضل لحظة لنا كفريق. منصّة التتويج التي حصدتها في قطر تركت شعورًا رائعًا للغاية كذلك"