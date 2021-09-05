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ألونسو: "مفاجآت" الاستراتيجيّة قد توفّر الإثارة في سباق هولندا

قال الإسباني فرناندو ألونسو أنّ جائزة هولندا الكبرى تملك الإمكانيّة لتوفير بعض المفاجآت الاستراتيجيّة كون الكثير من الفرق تدخل السباق من دون أيّ فكرة حول عمر الإطارات.

ألونسو: "مفاجآت" الاستراتيجيّة قد توفّر الإثارة في سباق هولندا

مع تأثّر التجارب الحرّة بسلسلة من الأعلام الحمراء يومَي الجمعة والسبت، يتوجّه الجميع نحو السباق من دون مستوى المعارف الطبيعي الذي يتحصلون عليه من تجارب الجمعة لفهم عمر الإطارات.

ذلك يعني وجود ضبابيّة كبيرة حيال عمر إطارات "سوفت" التي سينطلق عليها العشرة الأوائل في السباق.

لكن مع توقّع صعوبة التجاوز في زاندفورت، إلى جانب السرعة القصوى الدنيا الأقلّ من المعتاد في خطّ الحظائر، ستكون الفرق متردّدة على صعيد التوقّف مبكّرًا والالتزام باستراتيجيّة التوقّفين في حال كان بوسعها تفاديها.

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ويعتقد ألونسو أنّ سباق الأحد قد يمنح السيارات المنطلقة من خارج العشر الأوائل أفضليّة على صعيد استخدام الإطارات الأقسى، وهو ما قد يُؤدّي إلى معركة مذهلة.

وقال الإسباني الذي سينطلق تاسعًا: "من لديهم حريّة اختيار الإطارات سيستفيدون على صعيد الاستراتيجيّة لأنّنا لم نُكمل أكثر من 15 أو 20 لفّة على الإطارات في التجارب الحرّة".

وأضاف: "ستكون هذه المرّة الأولى التي نضع فيها ضغطًا حقيقيًا على الاستراتيجيّة. لذا يُمكن أن نشاهد بعض المفاجآت، وربّما قد نتضرّر بذلك".

وأكمل: "لكن على الجانب الآخر فإنّ هناك إمكانيّة كبيرة لدخول سيارة الأمان مثلما شاهدنا نهاية هذا الأسبوع على صعيد الأعلام الصفراء والحمراء. لذا تحتاج لبعض الحظّ".

وأردف: "قد تدخل سيارة الأمان في اللحظة التي تخطّط فيها لإجراء وقفتك، وتحصل على توقّف مجاني نتيجة لذلك. وربّما العكس، تتوقّف وبعد لفّتين أو ثلاث تدخل سيارة الأمان ويحصل الآخرون على وقفة مجانيّة ويتجاوزونك".

أكمل: "تلك مسألة عشوائيّة، ولن نكون قادرين على التحكّم فيها".

أمّا لاندو نوريس، الذي خرج من القسم الثاني للمرّة الأولى هذا الموسم وسينطلق من المركز الـ 13، فقد توقّع أن يكون السباق فوضويًا نتيجة معاقبة الحلبة لأيّة أخطاء.

وقال حيال ذلك: "لا تريد التواجد في أيّ مكانٍ سوى مقدّمة شبكة الانطلاق في الحقيقة. سيكون الوضع صعبًا على الجميع. لكن في ذات الوقت لدينا فرصة لمحاولة كسب بعض المراكز".

بدوره يتحضّر ماكس فيرشتابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل لسباق صعب، حيث قال: "من الصعب للغاية التجاوز على هذه الحلبة. حتى في التصفيات فقد كان الجميع يُحاول إيجاد فجوة. ليس الأمر مثل الحلبات الأخرى التي يكسب فيها الجميع عامل السحب".

وأكمل: "أعتقد بأنّ السباق سيكون صعبًا، لكنّه قاسٍ على الإطارات كذلك بالنظر إلى السرعات العالية في المنعطفات. لذا لن يكون سباقًا سلسًا. هناك الكثير من اللفّات ومن المهمّ التواجد في المقدّمة".

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خط الحظائر الضيق لحلبة زاندفورت يُثير مخاوف السلامة لسباق هولندا

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خط الحظائر الضيق لحلبة زاندفورت يُثير مخاوف السلامة لسباق هولندا
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