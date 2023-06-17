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ألونسو: مشكلة التجارب الحرة الأولى في كندا "كانت محرجة بعض الشيء" للفورمولا واحد

قال فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن المشاكل التي أعاقت إكمال التجارب الحرة الأولى لجائزة كندا الكبرى في موسم 2023 للفورمولا واحد، كانت "محرجة بعض الشيء" للبطولة.

خلدون يونس
من قبل:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

لم تستمر التجارب الحرة الأولى لأكثر من ثلاث دقائق، إذ ومع الدقيقة الرابعة توقفت سيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي على المسار وتسببت برفع العلم الأحمر

ورغم إزالة السيارة عن المسار، لم يتم استئناف الحصة بسبب مشكلة في عمل الكاميرات على الحلبة، بالتالي ولأسباب تتعلق بالسلامة، بقي العلم الأحمر مرفوعاً لتنتهي الحصة بهذه الطريقة الغريبة، رغم الجهود التي بذلها المنظمون لحل المشكلة.

ويشعر الإسباني أن هذه المشكلة تشكل إحراجاً للبطولة، حيث لم يحصل الجمهور على أكثر من 3 دقائق في التجارب الحرة الأولى.

فقال: "جاء الجمهور في وقت مبكر جداً إلى الحلبة، لكن الحصة الأولى لم تكتمل. في بعض الأحيان، نحن كرياضة نضع العوائق في وجه أنفسنا. مثل هذه الأمور محرجة بعض الشيء".

وأكمل: "لم نتمكن من إكمال الحصة لأن الكاميرات لم تكن تعمل، ولم تكن لدينا خطة بديلة".

وبهدف تعويض المتابعين بدأت الحصة الثانية قبل نصف ساعة واستمرت 90 دقيقة.

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من جهته، قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن إطالة فترة التجارب الثانية كان خطوة جيدة، لكنه يشعر بأنه كان من الصعب على الفرق الاستفادة من ذلك لأن القرار جاء بشكل فجائي.

فقال: "كان يوماً غريباً بعض الشيء، شعرت بالسوء لوضع الجمهور الرائع المتواجد منذ الأمس. لا أعلم حقاً ما الذي حصل مع الكاميرات".

وأكمل: "أنا مسرور لأننا خرجنا إلى المسار لساعة ونصف لاحقاً، لكننا لم نخُض حصة من ساعة ونصف، منذ زمن بعيد وشعرت بأن الوقت لم يُستغل بالشكل الكافي".

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