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الشرق الأوسط
فورمولا 1

ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة

وصف فرناندو ألونسو صفقته الجديدة مع فريق أستون مارتن ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد بأنّها "مشروع العمر" وذلك بعد توقيعه على عقدٍ جديد مع الحظيرة البريطانيّة.

Upd:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

شاميم فاهاث

أعلن ألونسو وأستون مارتن اليوم الخميس عن أنّ صاحب الـ 42 عامًا سيبقى مع الفريق لموسمي 2025 و2026 على الأقلّ.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام بعد الإعلان، كشف ألونسو عن أنّه وقّع على عقدٍ طويل الأمد سيُبقيه مرتبطًا بالعلامة البريطانيّة إلى ما بعد أعوام التسابق حالما يُقرّر الاعتزال.

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وقال بطل العالم مرّتين: "إنّه مشروع العمر بشكلٍ ما بالنسبة لي، هذا هو العقد الأطول الذي وقّعت عليه طوال مسيرتي".

وأضاف: "سيُبقيني هذا مرتبطًا بأستون مارتن للعديد والعديد من الأعوام المقبلة. لنرَ في أيّ دور، لنرَ كم عامًا إضافيًا سأقود فيه".

وأردف: "لكن حتّى بعد القيادة، فإنّني سأستغلّ أعوامي الـ 25 في الفورمولا واحد، إلى جانب 10 أو 15 أخرى خارج الفورمولا واحد، أي حوالي 40 عامًا من الخبرة لإفادة الفريق الذي منحني هذه الفرصة الآن في هذه المرحلة من مسيرتي".

وأكمل: "لذا، هذه فرصة مغرية للغاية وأنا متحفّزٌ جدًا للأعوام المقبلة".

وعلى صعيد القيادة فإنّ عقد ألونسو الجديد سيصل به إلى دورة القوانين الجديدة بالكامل لموسم 2026 عندما ستنتقل الفرق إلى سيارات ووحدات طاقة مختلفة جدًا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى أهميّة التوقيع على عقدٍ جديد يشمل 2026 كي يتمكّن من تقييم أداء أستون مارتن وأداء شريكها الجديد للمحرّكات هوندا، قال الإسباني: "أجل، كانت تلك نقطة مهمّة، لن أخفي ذلك. الالتزام بمشروع عامٍ واحد لم يكن منطقيًا بالنسبة لي".

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أنّني تلقيت عرضًا بعامٍ واحد من مكان آخر، لكنّني كنت واضحًا للغاية مع أستون في المحادثات الأولى بأنّ الجزء المغري في هذا المشروع هو كلّ شيء نقوم ببنائه".

وأكمل: "جزء من قرار البقاء مع أستون يعود إلى دخولها في شراكة مع هوندا في 2026، ولأنّهم مع أرامكو الشريك الأكبر والأفضل في العالم".

واختتم بالقول: "نحن فريق عالي الموهبة على الصعيد التقني، وسنستفيد من نفق الهواء الجديد والمنشآت الجديدة في سلفرستون. كانت هناك الكثير من العوامل التي جعلت 2026 موسمًا مغريًا مع أستون".

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